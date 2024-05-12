Колесников о расследовании World Aquatics: «Ни на что не надеюсь, мое дело – плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен»
Колесников высказался о разбирательствах из-за участия россиян в соревнованиях в Баня-Луке.
Ранее World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Боснии и Герцеговине. Их подозревают в нарушении нейтрального статуса.
– Пока никакой конкретики нет, сложно что-то говорить. Владимир Валерьевич (Сальников) сказал, что мы ничего не нарушили.
– Не жалеешь, что поехал на эти соревнования?
– Нет. Хорошо съездили. Там скорее старт был не про спортивную составляющую, просто поехали, сменили обстановку, простартовали. Нас там хорошо встретили.
– Принимающая сторона тоже, наверное, может оказаться под санкциями?
– Думаю, что там придут к какому‑то решению без наказаний.
– То есть надеешься, что санкций не будет?
– Я ни на что не надеюсь. Мое дело плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.
Рылову за участие в путинге дали 9 месяцев дисквалификации, тут могут ограничиться примерно тем же, если будет доказано, что они что-то нарушили, а скорее наказание окажется лояльнее, возможно условное, либо предупреждение.