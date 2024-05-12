Колесников о расследовании World Aquatics: «Ни на что не надеюсь, мое дело – плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен»

Теги плавание сборная России World Aquatics (FINA) Климент Колесников Водные виды

Колесников высказался о разбирательствах из-за участия россиян в соревнованиях в Баня-Луке.

Ранее World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Боснии и Герцеговине. Их подозревают в нарушении нейтрального статуса. 

– Пока никакой конкретики нет, сложно что-то говорить. Владимир Валерьевич (Сальников) сказал, что мы ничего не нарушили.

– Не жалеешь, что поехал на эти соревнования?

– Нет. Хорошо съездили. Там скорее старт был не про спортивную составляющую, просто поехали, сменили обстановку, простартовали. Нас там хорошо встретили.

– Принимающая сторона тоже, наверное, может оказаться под санкциями?

– Думаю, что там придут к какому‑то решению без наказаний.

– То есть надеешься, что санкций не будет?

– Я ни на что не надеюсь. Мое дело плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кремлёвский лизоблюд на президенте Республики Сербской может серьёзно подставить федерацию Боснии, хотя если он надеялся на провокацию, то у него это хорошо вышло, ведь сербы с бошняками в натянутых отношениях там. Российским пловцам вряд ли можно сильнее насолить, чем они сами, отказавшись от участия в международных соревнованиях.
Рылову за участие в путинге дали 9 месяцев дисквалификации, тут могут ограничиться примерно тем же, если будет доказано, что они что-то нарушили, а скорее наказание окажется лояльнее, возможно условное, либо предупреждение.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий