Колесников о расследовании World Aquatics: «Ни на что не надеюсь, мое дело – плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен»

Колесников высказался о разбирательствах из-за участия россиян в соревнованиях в Баня-Луке.

Ранее World Aquatics начала расследование в связи с выступлением российских пловцов на турнире в Боснии и Герцеговине. Их подозревают в нарушении нейтрального статуса.

– Пока никакой конкретики нет, сложно что-то говорить. Владимир Валерьевич (Сальников) сказал, что мы ничего не нарушили.

– Не жалеешь, что поехал на эти соревнования?

– Нет. Хорошо съездили. Там скорее старт был не про спортивную составляющую, просто поехали, сменили обстановку, простартовали. Нас там хорошо встретили.

– Принимающая сторона тоже, наверное, может оказаться под санкциями?

– Думаю, что там придут к какому‑то решению без наказаний.

– То есть надеешься, что санкций не будет?

– Я ни на что не надеюсь. Мое дело плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.