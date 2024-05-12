Результаты заплыва Swimcup Indoor, прошедшего 12 мая в Казани

12 мая в Дворце водных видов спорта в Казани прошел заплыв Swimcup Indoor. Для сольного участия была доступна дистанция 1000 м, в составе эстафеты – 500 метров (команда из трех человек).

Соревнования прошли с имитацией заплывов на открытой воде, где спортсменов на дистанции ждали: роллинг старт (старт по очереди), поворотные буи и финиш в арке на воде.

Результаты победителей и призеров:

1000 м, мужчины

Арсений Сироткин – 00:12:28,12 Тамерлан Зинуров – 00:13:11,16 Артем Гришин – 00:13:26,11

1000 м, женщины

Анастасия Колпакова – 00:14:54,13 Татьяна Комарова – 00:14:57,48 Анастасия Полуянова – 00:15:17,88

500 метров, эстафета

ПлавКлуб (Евгений Канаев, Елена Черная, Татьяна Комарова) – 00:06:26,67 MannanovSwim (Артем Вуколов, Алексей Танаев, Анастасия Полуянова) – 00:06:30,66 Казань брали (Елена Гребенева, Илья Галетов, Арсений Сироткин) – 00:06:34,86

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

Следующий старт серии Swimcup пройдет 19 мая на открытой воде. Пловцы будут соревноваться в Черном море (Анапа). Регистрация на старт открыта до 16 мая на сайте организатора.