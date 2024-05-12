Результаты заплыва Swimcup Indoor, прошедшего 12 мая в Казани

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12 мая в Дворце водных видов спорта в Казани прошел заплыв Swimcup Indoor. Для сольного участия была доступна дистанция 1000 м, в составе эстафеты – 500 метров (команда из трех человек).

Соревнования прошли с имитацией заплывов на открытой воде, где спортсменов на дистанции ждали: роллинг старт (старт по очереди), поворотные буи и финиш в арке на воде.

Результаты победителей и призеров:

1000 м, мужчины

  1. Арсений Сироткин – 00:12:28,12
  2. Тамерлан Зинуров – 00:13:11,16
  3. Артем Гришин – 00:13:26,11

1000 м, женщины

  1. Анастасия Колпакова – 00:14:54,13
  2. Татьяна Комарова – 00:14:57,48
  3. Анастасия Полуянова – 00:15:17,88

500 метров, эстафета

  1. ПлавКлуб (Евгений Канаев, Елена Черная, Татьяна Комарова) – 00:06:26,67
  2. MannanovSwim (Артем Вуколов, Алексей Танаев, Анастасия Полуянова) – 00:06:30,66
  3. Казань брали (Елена Гребенева, Илья Галетов, Арсений Сироткин) – 00:06:34,86

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.

Следующий старт серии Swimcup пройдет 19 мая на открытой воде. Пловцы будут соревноваться в Черном море (Анапа). Регистрация на старт открыта до 16 мая на сайте организатора.

 

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