Результаты заплыва Swimcup Indoor, прошедшего 12 мая в Казани
12 мая в Дворце водных видов спорта в Казани прошел заплыв Swimcup Indoor. Для сольного участия была доступна дистанция 1000 м, в составе эстафеты – 500 метров (команда из трех человек).
Соревнования прошли с имитацией заплывов на открытой воде, где спортсменов на дистанции ждали: роллинг старт (старт по очереди), поворотные буи и финиш в арке на воде.
Результаты победителей и призеров:
1000 м, мужчины
- Арсений Сироткин – 00:12:28,12
- Тамерлан Зинуров – 00:13:11,16
- Артем Гришин – 00:13:26,11
1000 м, женщины
- Анастасия Колпакова – 00:14:54,13
- Татьяна Комарова – 00:14:57,48
- Анастасия Полуянова – 00:15:17,88
500 метров, эстафета
- ПлавКлуб (Евгений Канаев, Елена Черная, Татьяна Комарова) – 00:06:26,67
- MannanovSwim (Артем Вуколов, Алексей Танаев, Анастасия Полуянова) – 00:06:30,66
- Казань брали (Елена Гребенева, Илья Галетов, Арсений Сироткин) – 00:06:34,86
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone.
Следующий старт серии Swimcup пройдет 19 мая на открытой воде. Пловцы будут соревноваться в Черном море (Анапа). Регистрация на старт открыта до 16 мая на сайте организатора.