Дмитрий Губерниев: «Пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Олимпийские игры»

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Дмитрий Губерниев назвал глупостью отказ пловцов от нейтрального статуса.

– Как оцените ситуацию с российскими гребцами‑слаломистами, которых просто не пустили на три отборочных на Олимпиаду турнира?

– Все упирается в отсутствие визовой поддержки. Те, кому повезло с календарем и местом проведения отборочных соревнований, имели возможность отобраться на Олимпиаду и будут выступать там.

С моей точки зрения, пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Игры, – сказал комментатор Губерниев.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников усомнился в том, что кто-то из российских пловцов выступит на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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2 комментария
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Губу коробит, потому что в Париж поехать не может. Никто его взять с собой не хочет, ещё и пловцы обломали своим отказом от участия, а ведь майонез так исправно им вылизывал, кроме Чепика.
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Наверное,Сальников,не поехавший на ОИ-1984 из-за бойкота,надавил на спортсменов,чтобы те пошли по его стопам.
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