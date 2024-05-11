Дмитрий Губерниев: «Пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Олимпийские игры»

Дмитрий Губерниев назвал глупостью отказ пловцов от нейтрального статуса.

– Как оцените ситуацию с российскими гребцами‑слаломистами, которых просто не пустили на три отборочных на Олимпиаду турнира?

– Все упирается в отсутствие визовой поддержки. Те, кому повезло с календарем и местом проведения отборочных соревнований, имели возможность отобраться на Олимпиаду и будут выступать там.

С моей точки зрения, пловцы совершили большую глупость, что не стали получать нейтральный статус и отбираться на Игры, – сказал комментатор Губерниев.

Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников усомнился в том, что кто-то из российских пловцов выступит на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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