МОК: «Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским паспортом, несут полную ответственность за своих должностных лиц»
МОК заявил об ответственности стран за аккредитацию на Олимпиаду российских тренеров.
«Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским или белорусским паспортом на Олимпийские игры 2024 года в Париже, несут полную ответственность за своих должностных лиц», — заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета в ответ на вопрос, будут ли российские тренеры и специалисты, работающие в сборных других стран, проходить особую проверку перед аккредитацией на Олимпиаду.
Так, тренером сборной Китая по художественной гимнастике является двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. В 2023 году китаянки взяли первое в своей истории золото ЧМ в групповом упражнении.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.