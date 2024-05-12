МОК: «Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским паспортом, несут полную ответственность за своих должностных лиц»

Теги МОК Париж-2024 Анастасия Близнюк ТАСС Гимнастика

МОК заявил об ответственности стран за аккредитацию на Олимпиаду российских тренеров.

«Национальные олимпийские комитеты, аккредитующие представителей команд с российским или белорусским паспортом на Олимпийские игры 2024 года в Париже, несут полную ответственность за своих должностных лиц», — заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета в ответ на вопрос, будут ли российские тренеры и специалисты, работающие в сборных других стран, проходить особую проверку перед аккредитацией на Олимпиаду.

Так, тренером сборной Китая по художественной гимнастике является двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. В 2023 году китаянки взяли первое в своей истории золото ЧМ в групповом упражнении. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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