Депутат Свищев: «На Играх дружбы сама идеология прописана в названии. Все спортсмены, которые разделяют ее, имеют право на участие»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Игры дружбы Легкая атлетика

Депутат Свищев высказался об атлетах из недружественных стран на Играх дружбы.

«Смысл в самом названии – Игры дружбы. Мы дружим не из-за того, что нам с кем-то это выгодно, а из-за того, что на Играх дружбы сама идеология прописана в названии. Все спортсмены, которые хотят принимать участие, которые разделяют эту идеологию, имеют право на участие.

Я знаю, что приедут спортсмены из разных стран, в том числе которые сейчас входят в список недружественных нам. Но еще раз – это спортсмены, которые приезжают по доброй воле с чистыми помыслами», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ха-ха-ха!
+1
0
+1
" Все спортсмены, которые хотят принимать участие, которые разделяют эту идеологию, имеют право на участие." --- За чужой счёт пьют все трезвеники и язвеники. Все захотят дружить за чужой счёт, то бишь за счёт российского народа. Только высококлассные не приедут...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий