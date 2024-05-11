Депутат Свищев: «На Играх дружбы сама идеология прописана в названии. Все спортсмены, которые разделяют ее, имеют право на участие»

Депутат Свищев высказался об атлетах из недружественных стран на Играх дружбы.

«Смысл в самом названии – Игры дружбы. Мы дружим не из-за того, что нам с кем-то это выгодно, а из-за того, что на Играх дружбы сама идеология прописана в названии. Все спортсмены, которые хотят принимать участие, которые разделяют эту идеологию, имеют право на участие.

Я знаю, что приедут спортсмены из разных стран, в том числе которые сейчас входят в список недружественных нам. Но еще раз – это спортсмены, которые приезжают по доброй воле с чистыми помыслами», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?