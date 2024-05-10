WADA об Играх дружбы: «Призываем спортсменов проявлять осторожность, поскольку не можем ручаться за любую антидопинговую программу, которая может быть реализована»

Теги допинг WADA Игры дружбы Легкая атлетика

WADA снова выразило обеспокоенность планами России провести Игры дружбы.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ранее заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы, взятые на Играх дружбы и Играх БРИКС, которые пройдут в России.

«Ранее WADA уже выражало свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы, несанкционированное мероприятие, в сентябре 2024 года.

В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу.

WADA призывает все стороны, подписавшие кодекс, и спортсменов проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за любую антидопинговую программу, которая может быть реализована», – ответили в WADA на вопрос о возможном давлении организации на национальные антидопинговые лаборатории.

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