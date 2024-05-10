WADA об Играх дружбы: «Призываем спортсменов проявлять осторожность, поскольку не можем ручаться за любую антидопинговую программу, которая может быть реализована»

WADA снова выразило обеспокоенность планами России провести Игры дружбы.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ранее заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы, взятые на Играх дружбы и Играх БРИКС, которые пройдут в России.

«Ранее WADA уже выражало свою обеспокоенность планами России провести дружбы, несанкционированное мероприятие, в сентябре 2024 года.

В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу.

WADA призывает все стороны, подписавшие кодекс, и спортсменов проявлять осторожность, поскольку агентство не может ручаться за любую антидопинговую программу, которая может быть реализована», – ответили в WADA на вопрос о возможном давлении организации на национальные антидопинговые лаборатории.