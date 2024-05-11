Результаты заплыва Swimcup Minutes, прошедшего 11 мая в Казани

11 мая во Дворце водных видов спорта в Казани прошел заплыв Swimcup Minutes. Участникам необходимо было проплыть как можно большее расстояние за отведенное время: 15, 30 и 60 минут в индивидуальных заплывах.

Победителем на заплыве на 60 минут стал 16-летний спортсмен Тамерлан Зинуров. Среди женщин лучший результат показала Анастасия Рябова. В конце апреля спортсменка установила рекорд на 6-часовом заплыве от организаторов Grand Swim Series.

Результаты победителей и призеров:

60 минут, мужчины

Тамерлан Зинуров – 4039,1 Дмитрий Сорокин – 4002,77 Евгений Канаев – 3914,06

60 минут, женщины

Анастасия Рябова – 3829,1 Кристина Казимова – 3628,55 Анастасия Полуянова – 3512,38

30 минут, мужчины

Евгений Канаев – 1908,01 Юрий Быковский – 1878,87 Дмитрий Андреев – 1823,6

30 минут, женщины

Елена Черная – 1836,63 Анастасия Колпакова – 1815,81 Анастасия Полуянова – 1725,72

15 минут, мужчины

Илья Галетов – 1034,53 Константин Соколов – 964,43 Николай Петрунин – 877,74

15 минут, женщины

Татьяна Бардасова – 859,1 Валентина Петрова – 771,46 Дарья Бобрицкая – 769,18

В воскресенье 12 мая в Казани также пройдет заплыв Swimcup Indoor.

Результаты всех участников можно найти на сайте ResultsZone.