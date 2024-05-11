Результаты заплыва Swimcup Minutes, прошедшего 11 мая в Казани
11 мая во Дворце водных видов спорта в Казани прошел заплыв Swimcup Minutes. Участникам необходимо было проплыть как можно большее расстояние за отведенное время: 15, 30 и 60 минут в индивидуальных заплывах.
Победителем на заплыве на 60 минут стал 16-летний спортсмен Тамерлан Зинуров. Среди женщин лучший результат показала Анастасия Рябова. В конце апреля спортсменка установила рекорд на 6-часовом заплыве от организаторов Grand Swim Series.
Результаты победителей и призеров:
60 минут, мужчины
- Тамерлан Зинуров – 4039,1
- Дмитрий Сорокин – 4002,77
- Евгений Канаев – 3914,06
60 минут, женщины
- Анастасия Рябова – 3829,1
- Кристина Казимова – 3628,55
- Анастасия Полуянова – 3512,38
30 минут, мужчины
- Евгений Канаев – 1908,01
- Юрий Быковский – 1878,87
- Дмитрий Андреев – 1823,6
30 минут, женщины
- Елена Черная – 1836,63
- Анастасия Колпакова – 1815,81
- Анастасия Полуянова – 1725,72
15 минут, мужчины
- Илья Галетов – 1034,53
- Константин Соколов – 964,43
- Николай Петрунин – 877,74
15 минут, женщины
- Татьяна Бардасова – 859,1
- Валентина Петрова – 771,46
- Дарья Бобрицкая – 769,18
В воскресенье 12 мая в Казани также пройдет заплыв Swimcup Indoor.
Результаты всех участников можно найти на сайте ResultsZone.