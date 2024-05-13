В Париже начали выдавать QR-коды для перемещения по городу перед Олимпиадой-2024
В Париже открылась регистрация для получения QR-кодов, необходимых для перемещения по городу.
На время Олимпийских игр в столице Франции будут действовать несколько периметров безопасности, при пересечении которых понадобится пропуск. Оформить его смогут и местные жители, и туристы.
Получить QR-код можно с помощью специальной онлайн-платформы. Заявки будут рассматриваться службами безопасности.
На данный момент принимаются заявки на пропуска, которые будут действовать с 18 по 26 июля – в неделю перед церемонией открытия Олимпиады.
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