В Париже начали выдавать QR-коды для перемещения по городу перед Олимпиадой-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

В Париже открылась регистрация для получения QR-кодов, необходимых для перемещения по городу.

На время Олимпийских игр в столице Франции будут действовать несколько периметров безопасности, при пересечении которых понадобится пропуск. Оформить его смогут и местные жители, и туристы.

Получить QR-код можно с помощью специальной онлайн-платформы. Заявки будут рассматриваться службами безопасности.

На данный момент принимаются заявки на пропуска, которые будут действовать с 18 по 26 июля – в неделю перед церемонией открытия Олимпиады.

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4 комментария
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Fan ID, QR Code... Везде сейчас! Наверное это важно.
Как бы в будущем не дошли руки до того как было в «Хитмане» штрих код на затылке
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ААА, совок!!! УУУ, цифровой концлагерь!!!
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Наши депутаты с семьями уже начали выезжать в Париж для получения QR-кодов ?
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Объявление в ГосДуме: Запись на получение QR-кодов для Парижа - у секретаря комиссии Родниной.
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