МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Теги происшествия Париж-2024 эстафета олимпийского огня Жеральд Дарманен Легкая атлетика

МВД Франции за неделю пресекло 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

«Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня», – написал Дарманен на странице в соцсети.

8 мая олимпийский огонь был доставлен во Францию на борту исторического парусника Belem. Эстафета завершится 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

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3 комментария
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пните, когда русский след найдут. говорят, там Толстой лично бегал факел затушить пытался
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Ответ Radik_2.0
пните, когда русский след найдут. говорят, там Толстой лично бегал факел затушить пытался
и кто же это помешать пытался, интересно? неужели парижане?
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