МВД Франции за неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
МВД Франции за неделю пресекло 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня.
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
«Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудников МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение олимпийских мероприятий, связанных с эстафетой огня», – написал Дарманен на странице в соцсети.
8 мая олимпийский огонь был доставлен во Францию на борту исторического парусника Belem. Эстафета завершится 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
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