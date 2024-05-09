Дрогба зажег чашу с олимпийским огнем перед стадионом «Марселя», завершив 1-й этап эстафеты

Дидье Дрогба завершил 1-й этап эстафеты олимпийского огня на стадионе «Велодром».

Ранее олимпийский огонь морем был доставлен во Францию. Сегодня в Марселе прошел первый этап эстафеты олимпийского огня.

Дидье Дрогба зажег чашу олимпийского огня перед стадионом « », завершив первый этап эстафеты.

В пятницу олимпийский огонь отправится в город Тулон, а завершится эстафета в 26 июля. Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

с 2003 по 2004 год выступал в составе «Марселя», откуда летом 2004-го перешел в лондонский « ».

Изображение: кадр из трансляции BFMTV