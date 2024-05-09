Дрогба зажег чашу с олимпийским огнем перед стадионом «Марселя», завершив 1-й этап эстафеты

Теги Марсель Челси Дидье Дрогба премьер-лига Англия лига 1 Франция Оранж Велодром Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир эстафета олимпийского огня Футбол

Дидье Дрогба завершил 1-й этап эстафеты олимпийского огня на стадионе «Велодром».

Ранее олимпийский огонь морем был доставлен во Францию. Сегодня в Марселе прошел первый этап эстафеты олимпийского огня. 

Дидье Дрогба зажег чашу олимпийского огня перед стадионом «Велодром», завершив первый этап эстафеты.

В пятницу олимпийский огонь отправится в город Тулон, а завершится эстафета в Париже 26 июля. Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Дидье Дрогба с 2003 по 2004 год выступал в составе «Марселя», откуда летом 2004-го перешел в лондонский «Челси».

Изображение: кадр из трансляции BFMTV

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13 комментариев
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Где Джибриль Сиссе и Даниэль 🚖
+27
-2
+25
Французов не нашлось что ли?
+25
-12
+13
До сих пор не привычно видеть Дидье лысым, учитывая что он уже лет так десять назад бреется:)
+7
0
+7
Ответ Кирилл.С-Пб
Белых - нет
Макрон только.. но он сейчас занят,, Мбаппе пиарит к олимпиаде)
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