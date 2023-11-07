Кучеров набрал 2+2 в матче с «Торонто», став 3-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 20 очков – в 12 играх

Никита Кучеров набрал 2+2 в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.

Форвард « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Лифс» (5:6 ОТ).

Все очки сегодня он набрал в 1-м периоде. В активе россиянина стало 20 (9+11) баллов в 12 играх сезона, в том числе 9 (3+6) – в последних двух.

3-м в лиге достиг отметки 20 очков – после («Нью-Джерси») и («Ванкувер»). Он делит с ними текущее лидерство в гонке бомбардиров.

Сегодня Никита (22:38, 3:11 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.