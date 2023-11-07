Кучеров набрал 2+2 в матче с «Торонто», став 3-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 20 очков – в 12 играх
Никита Кучеров набрал 2+2 в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.
Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (5:6 ОТ).
Все очки сегодня он набрал в 1-м периоде. В активе россиянина стало 20 (9+11) баллов в 12 играх сезона, в том числе 9 (3+6) – в последних двух.
Кучеров 3-м в лиге достиг отметки 20 очков – после Джека Хьюза («Нью-Джерси») и Элиаса Петтерссона («Ванкувер»). Он делит с ними текущее лидерство в гонке бомбардиров.
Сегодня Никита (22:38, 3:11 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.
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