Кучеров набрал 2+2 в матче с «Торонто», став 3-й звездой. Он 3-м в сезоне НХЛ достиг отметки 20 очков – в 12 играх

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Элиас Петтерссон Джек Хьюз Хоккей

Никита Кучеров набрал 2+2 в матче с «Торонто» и стал 3-й звездой.

Форвард «Тампы» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (5:6 ОТ). 

Все очки сегодня он набрал в 1-м периоде. В активе россиянина стало 20 (9+11) баллов в 12 играх сезона, в том числе 9 (3+6) – в последних двух.

Кучеров 3-м в лиге достиг отметки 20 очков – после Джека Хьюза («Нью-Джерси») и Элиаса Петтерссона («Ванкувер»). Он делит с ними текущее лидерство в гонке бомбардиров. 

Сегодня Никита (22:38, 3:11 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф.

18 комментариев

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Ответ года
9 очков за 2 матча, получается?
+15
0
+15
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ruslanych
Что для Хьюза и Петтерсона прорыв, для Никиты нормальное начало сезона)
+11
-1
+10
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Кино Музыка
Ответ Bartez1986
Малкин на пике формы?
Не только Малкин. Там Федоров, Буре и Могильный как минимум.
+8
0
+8
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Пятая гайка Леброна
Ответ Ответ года
9 очков за 2 матча, получается?
И 1 место в гонке бомбардиров, получается
+7
0
+7
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Bartez1986
Ответ Кино Музыка
Наверное Кучеров наш лучший игрок в истории. У Ови больше голов и он был ярче в молодости, как и несколько других наших звезд, но такого влияния на игру, как у Никиты, ни у кого не помню.
Малкин на пике формы?
+7
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+7
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Павел Сергеевич
Ответ Metrostadt11315
жаль не знаем что у него в голове происходит,интервью не даёт.за сво он или про евро позиция,поддерживает ли он пенс реформу?
и правильно делает, что интервью не даёт
+4
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Максим Пузиков
Машина
+4
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VintDV
Ответ Кино Музыка
Не только Малкин. Там Федоров, Буре и Могильный как минимум.
Дацюка еще можно вспомнить.
+4
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Ответ года
Ответ Пятая гайка Леброна
И 1 место в гонке бомбардиров, получается
Выходит так, получается
+3
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+3
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Ответ года
Ответ Bdv68
А как вы догадались?😲
Опыт, чутье!
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Михаил1970
Ответ Ответ года
9 очков за 2 матча, получается?
А до этого 11 в 10 было.
+1
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Кино Музыка
Ответ VintDV
Дацюка еще можно вспомнить.
Точно.
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Кино Музыка
Наверное Кучеров наш лучший игрок в истории. У Ови больше голов и он был ярче в молодости, как и несколько других наших звезд, но такого влияния на игру, как у Никиты, ни у кого не помню.
+7
-6
+1
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Bdv68
Ответ Ответ года
9 очков за 2 матча, получается?
А как вы догадались?😲
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Bdv68
Ответ Ответ года
Опыт, чутье!
Искренне завидую ☝️
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Furyus
Классно, в оставшихся матчах достаточно набирать в среднем по 1.1 му очка и будет по сезону 100-ня.
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titov-and-trubach
Ответ Кино Музыка
Наверное Кучеров наш лучший игрок в истории. У Ови больше голов и он был ярче в молодости, как и несколько других наших звезд, но такого влияния на игру, как у Никиты, ни у кого не помню.
Овечкин из 2008 с 65 шайбами и наносящий по 10 бросков за игру, конечно, задаст логичный вопрос: что ему нужно было сделать, чтобы ты сказал, что он влиял на игру Вашингтона) всеми признавалось, что если бы не Овечкин, то команда в тот год не то, что в плей-офф не попала - боролась бы за первые пики.
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