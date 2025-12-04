Андрей Анкудинов: выражение «бразильцы на льду» – это про «Спартак».

Бывший нападающий «Спартака » Андрей Анкудинов прокомментировал волевую победу красно-белых над «Сибирью» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (7:6 ОТ).

По ходу встречи красно-белые отыгрались с 0:4 и 3:6, забросив дважды на 60-й минуте игры.

– Итоговый счет показывает, что у спартаковцев огромный характер и стальной стержень, они готовы бороться все 60 минут. Проигрывать 0:4 – не приговор, «Спартак» это доказал. Конечно, желательно, чтобы таких валидольных игр было меньше, чтобы не вытаскивали их на последних секундах. Болельщикам нравится такой хоккей, это шоу, но для тренера – большая пища для размышлений.

– «Спартак» (111) наряду с «Ладой» (112) и «Сибирью» (114) пропускает больше всех в КХЛ. В чем причина?

– Сравнивать с «Ладой» нельзя, разные подборы игроков. «Спартак» играет в атакующий хоккей, поэтому страдает оборона, вратари не очень уверенно играют. Если ты пропускаешь шесть голов, должен забить семь. У «Спартака» это получается. Но оборону надо подтягивать.

Как там говорят в сборной Бразилии по футболу? Вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим. Так что выражение «бразильцы на льду» – это про «Спартак». Зрителям очень интересно смотреть на такие игры, когда команда особо не уделяет внимание защите, – сказал Анкудинов.