Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании сборная Испании жен психология Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо рассказала о последствиях поцелуя с Луисом Рубиалесом.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года.

«Мне пришлось принять на себя последствия поступка, который я не инициировала, не выбирала и не обдумывала заранее. Мне поступали угрозы, и к этому невозможно привыкнуть.

Мне было очень больно проходить через это снова и снова. Но я понимала, что мне нужно было как-то отпустить это. 

Я продолжаю над этим работать с помощью своего психолога, с которым сотрудничаю уже много лет. Для меня психическое здоровье так же важно, как ежедневные тренировки и сон. Благодаря ей я чувствую себя сильной, не расстраиваюсь и не думаю о том, что больше не хочу играть в футбол», – сказал футболистка сборной Испании в интервью GQ.

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96 комментариев

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Никита Волков
Бедная, да он же ее чуть не убил!
+205
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corazón blanco
Когда целовали была счастлива, а потом весело это обсуждала в автобусе, когда остальные девушки завидовали и подкалывали ее, а тут резко стало больно. В страшное время живем, мужики.
+201
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Kulver
Мне все больше жаль этого Рубиалеса, Эрмосо через лет 20 еще и книгу об этом выпустит.
Взяла бы его и поцеловала в ответ насильно, тогда бы 1-1, расходимся. А тут сотворили тягомотину.
+77
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Далер Гайнеев
Все бы ничего если бы она не хохотала в автобусе над этой ситуацией. Лицемерная дешевка.

Ждем книгу об этих смертельных страданиях, этакая Библия для всего лево-либерального ЛГБТ+ сброда
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Люблю Марго Робби
Ответ Никита Волков
Бедная, да он же ее чуть не убил!
Чуть не засосал🤣🤣
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qwaza
Как же много на свете подобных двуличных ####. Прискорбно.
+41
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Семён Жуйло
Карма это тебе припомнит.
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Николай Кузнецов
Врунишка. Все видели фото, и там Эрмосо не очень-то и против объятий.
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King_X
И опять же, почему они так игнорят шутейки и веселье в автобусе?
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Безумный Макс
клоунада продолжается))
и не стыдно такую чушь говорить мне просто интересно?!)
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Взвешенный вомбат Китая
Мужики, держитесь!
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Нионель Ералду
Ответ Kulver
Мне все больше жаль этого Рубиалеса, Эрмосо через лет 20 еще и книгу об этом выпустит. Взяла бы его и поцеловала в ответ насильно, тогда бы 1-1, расходимся. А тут сотворили тягомотину.
Нобелевскую еще дадут за эту книгу
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Валентин Трошов
У меня у одного ощущение, что ей тексты пишет нейросеть?
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АРТУР АЛИЕВ
Задолбала уже
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Роман
Ответ GuruFutbola
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Не согласен, я хоть и за Барселону
Но blanco в целом один из самых адекватных людей на форуме
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Злобный Конь
Вот если бы её поцеловала женщина...
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Остап Бендер
Спорт полон трагедий. Гибнут автогонщики, ломаются гимнастки, футболисты заканчивают из-за крестов в 20 лет. Но всё это меркнет перед настоящим ужасом, который довелось пережить юной футболистке сборной Испании.

Скоро сериал от Нетфликс "Поцелуй в кальмара", 10 сезонов ужасов и страданий
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Momos
Бедная, она бы так и не узнала, как сильно она пострадала, если бы не толпа добрых людей, которые ей все объяснили.
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ArnoNeputevy
Подлости делать вообще всегда неприятно. И психолог тут не поможет.
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Iamliam
Ее скорее всего просто использовали, чтобы убрать Рубиалеса с поста президента)
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fussballer
Ответ King_X
И опять же, почему они так игнорят шутейки и веселье в автобусе?
Это стресс был, нервное. Потом в душе плакала.
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Donnie
🤣🤣🤣
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Растиньяк
Ппц ее промыли
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Александр Жук
если любишь отпусти
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hh88_88
Ей самой не стыдно этот бред нести?
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