Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Было очень больно проходить через это. Работаю с психологом, чтобы отпустить ситуацию»

Дженнифер Эрмосо рассказала о последствиях поцелуя с Луисом Рубиалесом.

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). За это ФИФА отстранила от футбола на 3 года.

«Мне пришлось принять на себя последствия поступка, который я не инициировала, не выбирала и не обдумывала заранее. Мне поступали угрозы, и к этому невозможно привыкнуть.

Мне было очень больно проходить через это снова и снова. Но я понимала, что мне нужно было как-то отпустить это.

Я продолжаю над этим работать с помощью своего психолога, с которым сотрудничаю уже много лет. Для меня психическое здоровье так же важно, как ежедневные тренировки и сон. Благодаря ей я чувствую себя сильной, не расстраиваюсь и не думаю о том, что больше не хочу играть в футбол», – сказал футболистка сборной Испании в интервью GQ.

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