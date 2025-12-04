Лайпсик продлил голевую серию до 5 игр, забив «Адмиралу». У форварда СКА 7+1 на этом отрезке
Брендан Лайпсик забил в пятой игре подряд.
Нападающий СКА Брендан Лайпсик забросил шайбу в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:1, второй период).
Он продлил голевую серию до пяти игр. На этом отрезке в активе 31-летнего форварда 8 (7+1) очков.
Лайпсик перешел в СКА 9 ноября. Всего на его счету 6 матчей за армейцев в этом сезоне.
Защитник СКА Мерфи травмировался в игре с «Адмиралом». Старков упал ему на ногу, она cогнулась под неестественным углом
