«Локомотив» обыграл «Амур» – 3:0. Исаев отразил 21 бросок в створ

«Локомотив» обыграл «Амур» в матче FONBET КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Амур» (3:0) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Артур Каюмов , вратарь Даниил Исаев отразил 21 бросок в створ.

«Амур » потерпел пятое поражение подряд. Команда занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 29 очков за 33 игры.

«Локомотив » прервал серию из трех поражений, но остался на третьей строчке Запада, имея в активе 46 баллов после 35 матчей.

Следующий матч хабаровчане проведут дома 6 декабря против СКА, «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с «Адмиралом».