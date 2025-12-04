«Локомотив» обыграл «Амур» – 3:0. Исаев отразил 21 бросок в створ
«Локомотив» обыграл «Амур» в матче FONBET КХЛ.
«Локомотив» обыграл «Амур» (3:0) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.
В составе победителей 2 (1+1) очка набрал Артур Каюмов, вратарь Даниил Исаев отразил 21 бросок в створ.
«Амур» потерпел пятое поражение подряд. Команда занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 29 очков за 33 игры.
«Локомотив» прервал серию из трех поражений, но остался на третьей строчке Запада, имея в активе 46 баллов после 35 матчей.
Следующий матч хабаровчане проведут дома 6 декабря против СКА, «Локомотив» в тот же день на выезде встретится с «Адмиралом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости