Гребенкин сделал передачу в игре с «Баффало», прервав серию без очков из 7 матчей. У него 1+3 очка в 17 играх сезона
Никита Гребенкин сделал результативную передачу в матче с «Баффало».
Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).
Россиянин поучаствовал в голевой атаке команды в первом периоде, когда отличился Бобби Бринк.
В матче против «Баффало» хоккеист также набрал показатель полезности «плюс 1», выполнил пять силовых приемов и провел на льду 12:02.
Таким образом, Гребенкин прервал серию из семи матчей без результативных действий. В его активе 4 (1+3) очка в 17 матчах чемпионата при среднем игровом времени 09:59.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
