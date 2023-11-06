Винисиус признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне-2022/23 по версии игроков. Приз вингеру «Реала» вручат сегодня

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Ассоциация футболистов Испании Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Ла Лиги-2022/23 по версии футболистов.

Об этом сообщил журналист COPE Мельчор Руис.

Награду вингеру «Реала» вручат на сегодняшнем гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).

В Ла Лиге-2022/23 Винисиус забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 33 матчах. В нынешнем сезоне на счету бразильца 2 гола и ассист в 9 матчах чемпионата.

Подробная статистика вингера «Реала» доступна здесь.

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75 комментариев

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Собиратель хаоса
Гризманн с 16+15: Ну да, ну да
+170
-15
+155
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Анвар Масимов
Ответ Собиратель хаоса
Гризманн с 16+15: Ну да, ну да
все потому что он не черный и не нытик
+111
-15
+96
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Анвар Масимов
голосовали только игроки Реала ????
+89
-12
+77
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Собиратель хаоса
Ответ Анвар Масимов
голосовали только игроки Реала ????
Только чернокожие. Белые расисты не могут полноценно оценить талант бразильского бриллианта
+57
-5
+52
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JENNINGS
Как болельщик «Реала», считаю, что незаслуженно. Гризманн, Тер Штеген заслужили больше
+60
-9
+51
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AminO2
Странно только что с Нобелевской премией обошли.
+41
-3
+38
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Lindeman
Ахаха Винисиус с 10+9 и всех обвинявших в расизме и Гризманн с 16+15 тащивший Атлетико
+42
-4
+38
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Savardus
Ответ Собиратель хаоса
Гризманн с 16+15: Ну да, ну да
Гризманн белый гетеросексуальный мужчина. Слишком, по нынешним временам
+36
-9
+27
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Attack Sir
Ответ JENNINGS
Как болельщик «Реала», считаю, что незаслуженно. Гризманн, Тер Штеген заслужили больше
Спасибо за признание заслуг тер Штегена. Как болельщик Барсы могу сказать, что Марк был шикарен в прошлом сезоне чемпионата, но награду я бы отдал Гризманну.
+25
-3
+22
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xbfy7wncvc
Гризманн: «🗿🗿🗿»
+24
-2
+22
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Хызыр
Последний топ сезон Винисиуса. Первый бразилец, который закончит с топ футболом не из-за вечеринок и карнавалов, а из-за бэлээмных движух.
+15
-2
+13
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Born is the King
Позорище
+15
-3
+12
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yulay
Были игроки лучше. Гризманн, Левандовски, тер Штеген, Бензема, Араухо, Облак.
+14
-2
+12
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corazón blanco
На мой взгляд, что Винисиус не был даже лучшим в Мадриде, Карим был куда лучше. Антуан повторил свой лучший сезон по результативности в прошлом сезоне, при том, что в прошлом сезоне он полсезона играл только по полчаса до выкупа его у Барселоны. А потом, как его выкупили и стал проводить полные матчи, Атлетико сделали качественный рывок во второй половине сезона, о чем говорит их победная серия во второй части сезона. Тот же Тер Штеген выиграл Золотую перчатку с рекордом по количеству проведенных сухих матчей в Барселоне. Но тут еще бы выделил Араухо, который зацементировал центр обороны и во многом чему такой результат по пропущенным у Барселоны. Но ведь было голосование среди игроков и они решили так, так что обвинения Мадрида в подкупе смешны)
+13
-3
+10
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Universal1000
Не входил даже в топ-5 этот клоун.
Тот же Рафинья эффективнее был и взял титул с отрывом в +14 к апрeлю.
+11
-3
+8
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Streetbor
Я вот не удивлён, что победил именно игрок Реала, тут как всегда все кристально чисто. Для них даже никогда сроки голосования не переносят и просят переголосовать 😁
+11
-4
+7
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Михаил Хромаков
Ответ Собиратель хаоса
Гризманн с 16+15: Ну да, ну да
а чемпион вообще Барселона. Похоже что награду дали чтоб про расизм лишний раз не задвигал
+9
-2
+7
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Proper Chels
Админ ресурс никуда не делся.
Это как в свое время дали Рамосу лучшего защитника Ла Лиги, когда Атлетико с Годином взяли чашку и пропустили в 2 раза меньше за сезон, чем Реал.
+6
0
+6
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Всеволод Бобров
за что? Статистика у него не лучшая, он не чемпион, так по каким параметрам? Это такой бред, боже.
+7
-1
+6
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Рэдклифф, Сыр Жим
Лучше за Винисиуса проголосовать чем потом в суде показания в отношении расизма давать. Себе дороже. Понимаю игроков других команд.
+6
0
+6
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yulay
Ответ mr kovalsky
Бензема лева что там забыли?)
Левандовский забил в 2.5 раза больше голов при почти равном количестве передач
Бензема - лидер атак Реала, забил больше, очков набрал больше.
+6
-1
+5
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахахах, что. Как на полном серьёзе такое вообще могло произойти? Очевидно, что тут не всё чисто и честно.
+5
0
+5
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Mbest77
Ответ Savardus
Гризманн белый гетеросексуальный мужчина. Слишком, по нынешним временам
У него шанс был сделать каминг-аут ) тогда может даже ЗМ получил бы
+4
0
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Sur777
Это имя скоро станет нарицательным.Исключительно мерзкий игрок о котором говорят больше,чем он этого заслуживает ,особенно по футбольным качествам.
+4
0
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василий иванов
за 10+9 ему дают приз? Гризманн с 15+16 вышел из чата. Уже и призы ему в зубы дают, лишь бы ныть перестал каждую неделю.
+6
-2
+4
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