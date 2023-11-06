Винисиус признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне-2022/23 по версии игроков. Приз вингеру «Реала» вручат сегодня
Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Ла Лиги-2022/23 по версии футболистов.
Об этом сообщил журналист COPE Мельчор Руис.
Награду вингеру «Реала» вручат на сегодняшнем гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).
В Ла Лиге-2022/23 Винисиус забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 33 матчах. В нынешнем сезоне на счету бразильца 2 гола и ассист в 9 матчах чемпионата.
Подробная статистика вингера «Реала» доступна здесь.
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Тот же Рафинья эффективнее был и взял титул с отрывом в +14 к апрeлю.
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