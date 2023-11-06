23-летний фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес
Болельщик «Бока Хуниорс» совершил суицид из-за поражения клуба.
«Бока Хуниорс» уступили «Флуминенсе» (1:2) в финале Кубка Либертадорес.
После матча 23-летний полицейский Марсело Моралес, болевший за «Боку», покончил с собой. Мать фаната подтвердила, что сын сделал это из-за поражения любимого клуба.
«Если «Бока» проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что «Бока» – это самое важное. Он покончил с собой из-за этого.
Я не думала, что мой сын достигнет такого предела, чтобы покончить с собой. Несколько недель назад он сказал отцу: «Если «Бока» не выиграет 4 ноября, я убью себя». Мы думали, что он шутит.
Пусть молодые люди осознают это, пусть их семьи задумаются», – сказала мать болельщика Crónica TV.
Два удаления, драма в дополнительное время, резиновые пули: классический финал Кубка Либертадорес
Пока жозе заработал себе на всю жизнь и не парится, наслаждается жизнью, футбольное фанатье типа вот этого челика пытается его оскорбить. Но когда жозе выиграет лигу чемпионов - они сбросятся с моста, потому что надо будет оправдаться как-то в интернете за свои слова(оскорбления)
Кубков Либертадорес много ещё будет,а жизнь одна.
Последняя надежда на что рушится то? Это всего лишь футбол
Да, грустно, печально, но накладывать на себя руки - это проблемы с головой, которые рано или поздно выстреливают, а поражение любимой команды, любовь или двойка в четверти - это всего лишь триггер.
Если человек такое заявляет своим родным, то надо с ним поговорить, и сходить к психологу, потому что сначала "мы подумали, что это шутка", а потом выясняется, что вовсе не шутка, просто человеку никто помощь не оказывает и внимания не обращает