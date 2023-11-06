23-летний фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

Болельщик «Бока Хуниорс» совершил суицид из-за поражения клуба.

« » уступили « » (1:2) в финале Кубка Либертадорес.

После матча 23-летний полицейский Марсело Моралес, болевший за «Боку», покончил с собой. Мать фаната подтвердила, что сын сделал это из-за поражения любимого клуба.

«Если «Бока» проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что «Бока» – это самое важное. Он покончил с собой из-за этого.

Я не думала, что мой сын достигнет такого предела, чтобы покончить с собой. Несколько недель назад он сказал отцу: «Если «Бока» не выиграет 4 ноября, я убью себя». Мы думали, что он шутит.

Пусть молодые люди осознают это, пусть их семьи задумаются», – сказала мать болельщика Crónica TV.

Два удаления, драма в дополнительное время, резиновые пули: классический финал Кубка Либертадорес