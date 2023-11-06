23-летний фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

Теги Флуминенсе высшая лига Аргентина Бока Хуниорс происшествия Кубок Либертадорес контент Футбол

Болельщик «Бока Хуниорс» совершил суицид из-за поражения клуба.

«Бока Хуниорс» уступили «Флуминенсе» (1:2) в финале Кубка Либертадорес.

После матча 23-летний полицейский Марсело Моралес, болевший за «Боку», покончил с собой. Мать фаната подтвердила, что сын сделал это из-за поражения любимого клуба.

«Если «Бока» проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что «Бока» – это самое важное. Он покончил с собой из-за этого.

Я не думала, что мой сын достигнет такого предела, чтобы покончить с собой. Несколько недель назад он сказал отцу: «Если «Бока» не выиграет 4 ноября, я убью себя». Мы думали, что он шутит.

Пусть молодые люди осознают это, пусть их семьи задумаются», – сказала мать болельщика Crónica TV.

Два удаления, драма в дополнительное время, резиновые пули: классический финал Кубка Либертадорес

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mercedes
В полиции работал, и таким неуравновешенным выдают оружие
+69
0
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Андреевич
Что в голове у этих людей??!!.. ему 23 года, Бока бы взяла этот кубок при его жизни еще раз 10…
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Это уже совсем не нормально. А семье бы близких, лучше бы подумал. Вот самое ироничное если клуб потом подряд будет эту награду брать
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бродяга-симпатяга
Ответ Владимир Андреевич
Что в голове у этих людей??!!.. ему 23 года, Бока бы взяла этот кубок при его жизни еще раз 10…
Кто то умирает из-за религии кто то из-за футбола а кто то из-за денег. Никакой разницы на самом деле
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
А может там ставки замешаны?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stereophonics89
ужас
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Ответ Ruscello
А если бы Месси не выиграл финал в Катаре, там бы массовые самоубийства прошли. Да и не только там...
Выиграла сборная Аргентины, а не один Месси
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
таких не жалко себе то ладно, жизнь сломал, о близких не думают такие люди
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маноло Санчи́с
Кошмар какой(
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пошлю любого, кто против футбола!
Я думаю этот парень долго не прожил бы, если из-за проигрыша любимого клуба наложил руки, а в жизни куда хуже бывают ситуации🤔
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Владимир Андреевич
Что в голове у этих людей??!!.. ему 23 года, Бока бы взяла этот кубок при его жизни еще раз 10…
А те кто из-за оценок или любви выпиливаются ? Естественный отбор, как во всем живом мире
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЖУЛИК
Эблантий
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Амин Чич
Я думаю, почему "на ветке" так мало осталось МЮшных болел
В такой ситуации нехорошо шутить
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моуриниста
Вот оно футбольное фанатье, которое живем в вакууме футбола. Бессмысленной бесконечной игры, которая повторяется из года в год, выдуманный мир с кубками, названиями турниров, клубов и какой-то системы очков... По факту же 11 человек выходит против 11, гоняют мяч и уходит, но в голове футбольного фанатья это целый мир иллюзий. Тут таких много как он.

Пока жозе заработал себе на всю жизнь и не парится, наслаждается жизнью, футбольное фанатье типа вот этого челика пытается его оскорбить. Но когда жозе выиграет лигу чемпионов - они сбросятся с моста, потому что надо будет оправдаться как-то в интернете за свои слова(оскорбления)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Солидный мужчина
естественный отбор
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Может все дело в ставке?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Ответ Leon Petov
Комментарий удален модератором
Нет. Они сами разочаруются. 2 большие разницы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike 60
Это запредельный фетишизм… Ужас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один живой
Ответ Футбол, хоккей итд
Может все дело в ставке?!
жизнь свою поставил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
Походу хату зарядил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Жаль парня.А ещё больше мать.
Кубков Либертадорес много ещё будет,а жизнь одна.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Mercedes
В полиции работал, и таким неуравновешенным выдают оружие
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Самоликвидироваться из-за распиаренной игры в мяч и команды ногомячистов, являющихся мульимиллионерами. Сверхразум. Не возроди себе кумира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiffusedLight
Ответ Cruel Snake
Это уже совсем не нормально. А семье бы близких, лучше бы подумал. Вот самое ироничное если клуб потом подряд будет эту награду брать
А зачем потом, если он хотел сейчас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек_Легенда
Ответ Ювентиниус
Фанатизм! В 1994м когда на ЧМ Р.Баджо промазал пенальти я чуть несбросил себя с 5 этажа ! В то время почувствуешь что внутри пустота, рухнула последняя надежда .
Когда в 2018 Федя Смолов исполнил свою паненку, я после этой серии с грустным видом пошел в бар и через 2 часа уже веселился, потому что нажрался)

Последняя надежда на что рушится то? Это всего лишь футбол

Да, грустно, печально, но накладывать на себя руки - это проблемы с головой, которые рано или поздно выстреливают, а поражение любимой команды, любовь или двойка в четверти - это всего лишь триггер.

Если человек такое заявляет своим родным, то надо с ним поговорить, и сходить к психологу, потому что сначала "мы подумали, что это шутка", а потом выясняется, что вовсе не шутка, просто человеку никто помощь не оказывает и внимания не обращает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий