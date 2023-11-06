Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич»

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала об отношении тренеров к дочери.

Сообщение опубликовано во «Вконтакте» на странице 12-летней фигуристки. «Страничку ведет мама. Под моим руководством», – говорится в профиле.

Костылева – победительница первенства России по младшему возрасту.

«28 июля 2023 года Лена вернулась с отдыха из Воронежа в Москву. Вышла в новый сезон на лед «Москвича» – первый день.

Через три минуты она уже оказалась в раздевалке. Я спросила: что случилось?

Она сказала мне, что Лютиков И. А. сказал ей о том, что она больше не тренируется в «Москвиче», и выгнал со льда!

Ее не просто выгнали со льда, ей не дали войти в сезон-2023/2024 в своей школе «Москвич».

Я взяла и включила камеру телефона. С ней пошла на лед и выставила Лену на лед. Сказав: «Это твой лед, Лена, ты – чемпионка России, член юниорской сборной России и кто, как не ты, достоин кататься на нем. Ты самая лучшая спортсменка в «Москвиче», и никто не имеет права тебя без причин выставить со льда только по желанию тренера.

И с этого момента Митрофанова (особенно) стала просто издеваться над Леной. Один раз дошло до рукоприкладства. Видео нет. Не успела снять. Но видели многие (есть одно доказательство для прокуратуры).

Ровно две недели Лена приходила в «Москвич» и тренировалась самостоятельно. Лена на тот момент восстановила четверной сальхов. Прыгала уже их два в ПП, ей ставили единственный прокат на 52-й – 55-й минуте тренировки, уже уставшей. А ведь все, в том числе и «староста», готовились к первенству Москвы через две недели (видео времени прокатов Леной ПП имею, и не одно).

Потом удалили всех родителей группы Лютикова со льда и произошло травмирование Лены.

Я обращалась и устно, и письменно к старшему тренеру Буцаевой В. Е. На что получила устный ответ от нее: «Иди жалуйся хоть к Путину». Буцаева вообще отказалась от того, что она старший тренер «Москвича», когда я спросила у нее, к кому обращаться дальше, если травля и издевательства не прекратятся.

А может, правда, Путину написать?» – написала Костылева-старшая в соцсети.

Мама Елены Костылевой об уходе дочки из группы Тутберидзе: «Предательство тренеров. Не верьте в историю «мама дура» – это у них всегда, избитый ход»