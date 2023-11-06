Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич»

Теги сборная России женское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Елена Костылева Игорь Лютиков Фигурное катание

Мама фигуристки Елены Костылевой рассказала об отношении тренеров к дочери.

Сообщение опубликовано во «Вконтакте» на странице 12-летней фигуристки. «Страничку ведет мама. Под моим руководством», – говорится в профиле. 

Костылева – победительница первенства России по младшему возрасту. 

«28 июля 2023 года Лена вернулась с отдыха из Воронежа в Москву. Вышла в новый сезон на лед «Москвича» – первый день.

Через три минуты она уже оказалась в раздевалке. Я спросила: что случилось?

Она сказала мне, что Лютиков И. А. сказал ей о том, что она больше  не тренируется  в «Москвиче», и выгнал со льда!

Ее не просто выгнали со льда, ей не дали войти в сезон-2023/2024 в своей школе «Москвич».

Я взяла и включила камеру телефона. С ней пошла на лед и выставила Лену на лед. Сказав: «Это твой лед, Лена, ты – чемпионка России, член юниорской сборной России и кто, как не ты, достоин кататься на нем. Ты самая лучшая спортсменка в «Москвиче», и никто не имеет права тебя без причин выставить со льда только по желанию тренера.

И с этого момента Митрофанова (особенно) стала просто издеваться над Леной. Один раз дошло до рукоприкладства. Видео нет. Не успела снять. Но видели многие (есть одно доказательство для прокуратуры).

Ровно две недели Лена приходила в «Москвич» и тренировалась самостоятельно. Лена на тот момент восстановила четверной сальхов. Прыгала уже их два в ПП, ей ставили единственный прокат на 52-й – 55-й минуте тренировки, уже уставшей. А ведь все, в том числе и «староста», готовились к первенству Москвы через две недели (видео времени прокатов Леной ПП имею, и не одно). 

Потом удалили всех родителей группы Лютикова со льда и произошло травмирование Лены.

Я обращалась и устно, и письменно к старшему тренеру Буцаевой В. Е. На что получила устный ответ от нее: «Иди жалуйся хоть к Путину». Буцаева вообще отказалась от того, что она старший тренер «Москвича», когда я спросила у нее, к кому обращаться дальше, если травля и издевательства не прекратятся.

А может, правда, Путину написать?» – написала Костылева-старшая в соцсети. 

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49 комментариев

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ретроградный меркурий
Учитывая, что мама бегает из штаба в штаб и буквально про каждый рассказывает, что там ужас-ужас и Лену травят, подозреваю, что все не совсем так, как рассказывает Костылева-старшая. Или даже совсем не так.
+40
-2
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Olga Komarova
Сумасшедшая мать — горе в семье
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Беглый*
Не удивительно, что их выгнали из ТШТ. Кто захочет связываться с такой неадекватной родительницей, которой везде плохо и которую почему-то везде "пинают коньками".
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Sky Smoker
Обычно я на стороне фигуристов, но все, что рассказывает мама Лены, надо смело делить на три 🤦‍♀️🤷‍♀️
Странная женщина. Лену жалко.
+16
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Ezhar
Ясненько, опять изверги попались. Не поняла, почему все штабы травили своего лучшего новиса — не пускали на лёд, тратили Ленины часы хореографии на других, коньки не дали. Плюс ещё у других детей «победы куплены», но одновременно они «из-под Лены не высовывались».

Доказательств, от которых «волосы дыбом», кстати, так и не показали. Сомнительную репутацию девчонке делает — кто с такой вмешивающейся матерью сможет сработаться, если сначала реки мёда, а потом оскорбления тренеров и учеников? (ещё и клевета).
+15
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Анастасия Прудникова
Господи, хоть бы карьера Леночки загублена не была. Ведь талантливая же фигуристка. 😩
+16
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nina1212
спортс конечно постарался) убрал из ее обращения все г..., которое эта мамочка льет на всех соперников, на всех тренеров, да вообще на всех кругом
Даже самые отъявленные нелюбители столько грязи не льют Страшно за Лену , как она живет в такой атмосфере
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Delirium
Информацию о неподобающем обращении с ребенком нужно, конечно, проверить. Но если мама с дочкой меняют группу за группой, каток за катком и везде их окружают нехорошие люди, плетущие козни и совершающие в их отношении гадости- скорее всего как минимум мама и является нехорошим человеком, плетущим козни и совершающей гадости в адрес окружающих. Костылева фигуристка талантливая, жаль, если карьера ее прервется из-за действий матери.
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angelbf@mail.ru
Слушайте маму Костылевой больше. Видно, что у женщины проблемы. Не зря каждый год новый тренер
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Anna
Вы уже до такого опустились? Ну, выложите тогда как она оскорбляет и коверкает имена чужих детей. По этой маме одно заведение плачет
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flyhigh
Ответ ретроградный меркурий
Учитывая, что мама бегает из штаба в штаб и буквально про каждый рассказывает, что там ужас-ужас и Лену травят, подозреваю, что все не совсем так, как рассказывает Костылева-старшая. Или даже совсем не так.
В одном из видео Лена говорит, что якобы Митрофанова Катя сказала, что Лене заданий не даст, так как её мама тренирует. И я так полагаю, что мамаша очень активно вмешивается в тренировочный процесс, что уже ни один тренер с Леной работать не хочет, каким бы талантом она не была
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flyhigh
Ответ Delirium
Информацию о неподобающем обращении с ребенком нужно, конечно, проверить. Но если мама с дочкой меняют группу за группой, каток за катком и везде их окружают нехорошие люди, плетущие козни и совершающие в их отношении гадости- скорее всего как минимум мама и является нехорошим человеком, плетущим козни и совершающей гадости в адрес окружающих. Костылева фигуристка талантливая, жаль, если карьера ее прервется из-за действий матери.
Мама все время оскорбляет других девочек, обвиняет их в покупке пьедесталов, бездоказательно обвиняет в порче инвентаря и т.д по списку. Ни об одном тренере мама не высказалась хорошо, все плохие, только она и Леночка хорошие
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Наталья Трофимова
Теперь и Москвич плохой. Там мамаша, по-моему, потеряла всякие берега.
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Anna
Ответ Katerina Sunny
Мама с кучей видео и доказательств спрашивает в контакте кому и где ещё ей написать?
Она уже выложила эти "видео-доказательства", буквально на них она с пристрастием допрашивает свого бедного ребенка и угрожает тренерам
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REA-13
Ответ Анастасия Прудникова
Господи, хоть бы карьера Леночки загублена не была. Ведь талантливая же фигуристка. 😩
Мне кажется, что тут уже без вариантов. Какая может быть карьера с такой мамашей. Тут бы хоть Леночке психическое здоровье сохранить к совершеннолетию.
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Tatiana Klm
Ситуация со стороны выглядит странно, особенно учитывая, что она касается девочки. Наверное, надо как-то решать вопрос с Леной и ее очередным ТШ. Не представляю, чтобы тренер так себя повела по отношению к своему спортсмену, да еще такому талантливому - зачем и почему? Нельзя и исключать, что там везде мама, которая не поладила ни с одним ТШ в еще относительно недолгой карьере дочери - тоже вопрос, почему? Самое обидное, что все это может закончиться ничем хорошим для ребенка. Постоянно нервы, переходы со скандалами, привыкание к очередному тренеру, мотание по каткам. Хоть бы ребенка пожалели, взрослые!
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flyhigh
Ответ Sky Smoker
Обычно я на стороне фигуристов, но все, что рассказывает мама Лены, надо смело делить на три 🤦‍♀️🤷‍♀️ Странная женщина. Лену жалко.
И умножать на 0
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
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она уже всех задергала, эта мамаша, и дочь свою, которую пытает с вопросами на видео.
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Мурманчанин37
Самая знаменитая мама нашего фигурного на линии)) После прочтения новости, непроизвольно добавил голосом Джигарханяна из легендарного мультфильма "Жил-был пёс": "Шо, опять?!"
Встречал мнения, что Лютиков самый добрый тренер в нашем ФК и ему не хватает жесткости. Все-таки мама Костылевой воистину легендарная личность, которую будут вспомнить через годы
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Katerina Sunny
Мама с кучей видео и доказательств спрашивает в контакте кому и где ещё ей написать?
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Ostinato
Ответ Лемур
Вот так странности. Чё происходит то?
Да это не странность. Обычная ситуация с этой местей. Мама там на всю голову теплая. От каждого тренера со скандалом уходит и обвинениями. Засыпает с фразой «моя дочь уникальна и лучше всех»
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AllaS
Понятно дело мама усугубляет проблему, на то и мама.
Но самое главное-то Лена Талантливая фигуристка , Федре бы пора не отстраняться, как они это любят , а разобраться в сути конфликта и возможности девочке тренироваться .
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Marya Y
Слушайте, этой маме самой нужна психиатрическая помощь, давно.
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REA-13
Я пошла за попкорном :)
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alb@tros
Сейчас все с интересом будут ждать тренера-идиота, согласившегося взять этого бедного ребенка с искалеченной психикой...
+3
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