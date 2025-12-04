«Даллас» набрал очки в 12-м гостевом матче подряд и побил рекорд клуба. Прошлый держался с сезона-2002/03
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» обыграл «Нью-Джерси» (3:0) и продлил серию гостевых игр с набранными очками до 12.
«Старс» установили новый клубный рекорд по этому показателю. Предыдущий рекорд составлял 11 матчей и держался с сезона-2002/03.
«Даллас» занимает второе место в Западной конференции, набрав 41 очко за 28 игр.
Эттинджер вышел на 3-е место по победам (161) в истории «Далласа», опередив Белфора. Турко лидирует – 262
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
