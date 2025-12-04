«Даллас» набрал очки в 12-м гостевом матче подряд и побил рекорд клуба. Прошлый держался с сезона-2002/03

«Даллас» набрал очки в 12-м гостевом матче подряд и побил рекорд клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас » обыграл «Нью-Джерси » (3:0) и продлил серию гостевых игр с набранными очками до 12.

«Старс» установили новый клубный рекорд по этому показателю. Предыдущий рекорд составлял 11 матчей и держался с сезона-2002/03.

«Даллас» занимает второе место в Западной конференции, набрав 41 очко за 28 игр.

Эттинджер вышел на 3-е место по победам (161) в истории «Далласа», опередив Белфора. Турко лидирует – 262