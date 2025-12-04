  • Спортс
  Третьяк об игре внука в КХЛ: «Максиму не доверяют. Когда тебя раз в 2 месяца ставят против ЦСКА или СКА по ходу матча, что ты сделаешь? Я не могу на это влиять»
39

Владислав Третьяк прокомментировал игру внука в КХЛ.

Владислав Третьяк прокомментировал игру внука в FONBET чемпионате КХЛ.

29-летний Максим Третьяк провел 5 матчей за «Ладу» и «Сочи», не одержав ни одной победы при 80,7% сэйвов.

– Вы переживаете за внука Максима? Его как ни поставят в «Сочи», то он пропускает голы.

– Его в этом сезоне еще ни разу не поставили с начала матча. Ни разу! Я сам сужу как вратарь – тебя вообще три месяца не ставят, а потом бросают под ЦСКА. Один раз так было в «Ладе» (2:7). Потом уже в «Сочи» выходит против СКА (1:8), и там соперник почти все голы забил ему в большинстве.

Пропустил три гола за пять минут. Там еще неудача – один на один отражает. Шайба уходит назад к борту, оттуда бросок и рикошет в сетку от спины. Там все голы такие… Один может быть только – его. Остальное – защитники его бросили. И очень сложно так играть без практики.

К сожалению, они не доверяют Максиму. Это дело тренеров, я не могу на это влиять. Он и в «Ладе» не в заявке был, и сейчас тоже. Он когда переходил, планировал, что в «Сочи» будет играть. Но там взяли и купили вратаря из НХЛ.

У них же сломался Павел Хомченко, остался молодой вратарь из ВХЛ. Пришел Максим, и он мог играть. Только пришел – через неделю берут Илью Самсонова. Ну как? Зачем вы тогда Третьяка брали? Кто это делает?

Максим выступает в КХЛ с 2013 года. У него 129 матчей в лиге, опытный вратарь. Если вы его берете, то дайте сыграть. Но ни одного матча в старте! А как можно проверить? Вот я сам – голкипер. Но если не играю целый месяц, то мне очень тяжело будет. А когда тебя раз в два месяца ставят по ходу матча против ЦСКА или СКА – ну что ты сделаешь?

Максим – очень дисциплинированный и порядочный парень. Никто о нем не скажет плохого слова. Он ждет, когда в него поверят. Но это уже зависит не от нас, – сказал Третьяк.

«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
