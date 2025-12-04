Защитник СКА Мерфи травмировался в игре с «Адмиралом». Старков упал ему на ногу, она cогнулась под неестественным углом

Тревор Мерфи травмировался в игре с «Адмиралом».

Защитник СКА Тревор Мерфи травмировался в игре FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом » (1:0, второй период).

Инцидент произошел по ходу первого периода. Форвард клуба из Владивостока Степан Старков потерял равновесие и упал на ногу Мерфи.

В результате столкновения нога хоккеиста СКА согнулась под неестественным углом. Мерфи покинул площадку с помощью партнеров.

В текущем сезоне на его счету 21 (4+17) очко в 30 матчах при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 21:02.