Эттинджер вышел на 3-е место по победам (161) в истории «Далласа», опередив Белфора. Турко лидирует – 262
Джейк Эттинджер вышел на третье место по победам в истории «Далласа».
Голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер сыграл на ноль и отразил все 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0).
26-летний американский голкипер одержал 161-ю победу в карьере в 269 матчах и вышел на третью позицию по данному показателю в истории «Далласа», опередив Эда Белфора (160 побед в 307 матчах).
На второй позиции располагается Кари Лехтонен (216 побед в 445 матчах), на первой – Марти Турко (262 победы в 509 матчах).
В этом сезоне Эттинджер провел 18 матчей, одержал 12 побед, пропуская в среднем 2,60 шайбы и отражая 90,6% бросков. В его активе также два шатаута.
