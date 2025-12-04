  • Спортс
  • Мразек пропустит 2-3 недели из-за травмы. «Анахайм» остался без двух основных вратарей – Достал также травмирован
3

Вратарь «Анахайма» Петр Мразек пропустит 2-3 недели из-за травмы.

Вратарь «Анахайма» Петр Мразек пропустит две-три недели из-за травмы нижней части тела, полученной в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:5).

Напомним, что ранее у «Дакс» выбыл основной голкипер Лукаш Достал – из-за травмы верхней части тела. Он также будет отсутствовать около двух недель.

Еще один вратарь системы клуба, Калле Кланг, сыгравший 31 матч в прошлом сезоне АХЛ, отсутствует в расположении команды по личным причинам.

Таким образом, пару голкиперов «Анахайма» составляют Вилле Хуссо и Вячеслав Бутеец.

Бутеец дебютировал в НХЛ. Вратарь «Анахайма» вышел в 3-м периоде матча с «Ютой» и пропустил 3 шайбы, отбив 10 из 13 бросков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Дерека Ли
