Мразек пропустит 2-3 недели из-за травмы. «Анахайм» остался без двух основных вратарей – Достал также травмирован

Вратарь «Анахайма » Петр Мразек пропустит две-три недели из-за травмы нижней части тела, полученной в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:5).

Напомним, что ранее у «Дакс» выбыл основной голкипер Лукаш Достал – из-за травмы верхней части тела. Он также будет отсутствовать около двух недель.

Еще один вратарь системы клуба, Калле Кланг , сыгравший 31 матч в прошлом сезоне АХЛ, отсутствует в расположении команды по личным причинам.

Таким образом, пару голкиперов «Анахайма» составляют Вилле Хуссо и Вячеслав Бутеец .

