Винисиус получил приз как лучший игрок Ла Лиги сезона-2022/23 по версии футболистов
Винисиус Жуниор награжден за удачные выступления в сезоне-2022/23.
Вингер «Реала» был признан лучшим игроком прошлого чемпионата Испании по версии футболистов. Ему вручили приз на гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).
В минувшем сезоне Винисиус забил 10 голов и отдал 9 голевых передач за 33 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/realmadrid
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