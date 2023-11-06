Винисиус получил приз как лучший игрок Ла Лиги сезона-2022/23 по версии футболистов

Винисиус Жуниор награжден за удачные выступления в сезоне-2022/23.

Вингер « » был признан лучшим игроком прошлого по версии футболистов. Ему вручили приз на гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).

В минувшем сезоне забил 10 голов и отдал 9 голевых передач за 33 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/realmadrid

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