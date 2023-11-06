Винисиус получил приз как лучший игрок Ла Лиги сезона-2022/23 по версии футболистов

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор награжден за удачные выступления в сезоне-2022/23.

Вингер «Реала» был признан лучшим игроком прошлого чемпионата Испании по версии футболистов. Ему вручили приз на гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).

В минувшем сезоне Винисиус забил 10 голов и отдал 9 голевых передач за 33 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/realmadrid

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92 комментария

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Muhammad Juraev
У Гризманна 15+16, а у нытика 10+9 😂😂😂
+93
-22
+71
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Александр Калачев
Тер Штеген и Гризманн понимают, почему не кто-то из них получил награду и с футболом этом мало связано
+70
-17
+53
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ML26
Ответ Bazilic
Вот это настоящее ограбление Тер Стеген или Гризманн должны были получать
Футболисты голосовали, кто кого ограбил?
+60
-14
+46
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Далерджон Дадабаев
Бред
Гризманн и Тер Штеген были лучше
+32
-13
+19
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Arthurino
Спровоцировал игроков Ла Лиги проголосовать за себя
+26
-8
+18
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Михо
Ответ sintenced
Какой удар для местных мамкиных экспертов.
Никто из адекватных любителей футбола не спорит что он отличный игрок. Вопросы лишь к его поведению, особенно провокациям на тему расизма. И чем больше такого, тем хуже он играет, в этом сезоне он тень самого себя
+18
-2
+16
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MUSA17
Не повезло Гризману родиться белым
+20
-6
+14
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Дядя ТУРА
Ответ Александр Калачев
Тер Штеген и Гризманн понимают, почему не кто-то из них получил награду и с футболом этом мало связано
голосовали футболисты
+18
-10
+8
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v.belorussky
Знатный прикол, конечно))
+11
-3
+8
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войд
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Помнишь его гол клубу без истории после унижения Фернандиньо?)
+15
-7
+8
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Случайно заскочил
Тут без вариантов. Конкуренцию ему мог составить только какой-нибудь гомосексуалист.
+15
-8
+7
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deadjoker
Наныл :)) Гризман на голову выше сезон провел.
+13
-7
+6
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ЭкспертДиванный
Ответ ML26
Футболисты голосовали, кто кого ограбил?
Если бы делали он бы плакал,что он черный
Гризман на 1000000% заслуживал
+13
-7
+6
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Вова Пупкин
Дайте ему приз главного нытика Ла Лиги.
+7
-2
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Александр Аствацатуров
из классных игроков перешел в список всех раздражающих нытиков-негров
+5
0
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Muhammad Juraev
Ответ ML26
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Гризманн и по голам и по ассистам лучше!Что ему ещё сделать?Делать 50+50?!)
+10
-5
+5
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Алекс Мамедов
Ответ Йети
По версии каких футболистов??))
футболистов реала
+4
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filippa
Ответ Syndycate
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обсуждают Гризмана и вини как ты приплел сюда барселону? и ЧМ? КАК? что ща комплексы?
+4
0
+4
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Алекс Мамедов
о какой позор!
+17
-13
+4
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Мыкола
Аж в глазах потемнело))
+4
0
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filippa
Ответ Дядя ТУРА
голосовали футболисты
сюдя по результату тоэто были футболисты реала
+6
-3
+3
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Алекс Мамедов
приз унижение. подачка
+11
-8
+3
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Йети
По версии каких футболистов??))
+4
-1
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ML26
Ответ ЭкспертДиванный
Если бы делали он бы плакал,что он черный Гризман на 1000000% заслуживал
На русском можно? Ничего не понял
+5
-2
+3
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Алекс Мамедов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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сладких снов тебе солнце!
+8
-6
+2
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