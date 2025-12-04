Карбери о дубле Овечкина с «Сан-Хосе»: «Он часто оказывается в зоне перед воротами. Александр очень хорош, когда вокруг мало пространства»

Спенсер Карбери прокомментировал дубль Александра Овечкина.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери прокомментировал дубль Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:1).

Обе шайбы 40-летний нападающий забросил , находясь в близости от ворот.

«Мы прилетели в три часа ночи, в нашем составе произошли некоторые изменения (Джон Карлсон и Джастин Сурдиф пропустили матч из-за травм – Спортс’‘) и мы играли второй день подряд. Но это не повлияло на «Вашингтон», наша самоотдача была на высоте.

Овечкин отлично поработал над увеличением нашего преимущества. Он часто оказывается в зоне перед воротами. Это был еще один пример того, насколько он хорош, когда вокруг него мало пространства», – сказал Карбери.

Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год – рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера – по 10 таких лет