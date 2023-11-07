Самсонов 2-й раз в сезоне был заменен в матче с «Тампой» – сегодня пропустил 4 шайбы после 12 бросков. C Уоллом «Торонто» вновь победил

Илья Самсонов 2-й раз в сезоне был заменен в матче с «Тампой».

Российский вратарь « » пропустил 4 шайбы после 12 бросков и уступил место на 16-й минуте.

Американец отразил 18 бросков из 19 и помог канадскому клубу одержать победу – 6:5 ОТ.

В прошлом матче команд (21 октября) «Лифс» тоже победили «Лайтнинг» (4:3 ОТ) после ранней замены Самсонова (пропустившего 3 шайбы после 4 бросков) на Уолла.

В 7 матчах текущего сезона у 85,5% сэйвов при коэффициенте надежности 4,11. С его статистикой подробнее можно ознакомиться здесь.