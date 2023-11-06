Еще один экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба по делу о сексуальном насилии. Бывший тренер Олдрич якобы предлагал ему оральный секс, а также прижал пенис к спине и ягодицам, подойдя сзади

Бывший игрок «Чикаго» подал иск против клуба по делу о сексуальном насилии.

Еще один бывший хоккеист «Блэкхокс» заявил в иске, что бывший видеотренер команды Брэд Олдрич подверг его сексуальному насилию в сезоне-2009/10, и клуб неадекватно отреагировали на его жалобу.

Отмечается, что истец присутствовал в составе «Чикаго» как запасной – это хоккеисты из низшей лиги, которые ездили с командой во время плей-офф на случай травм.

Одним из партнеров данного хоккеиста был Кайл Бич, который также заявил, что подвергся сексуальному домогательству со стороны Олдрича.

В иске аналогичные обвинения выдвигаются против Олдрича. В нем говорится, что «Блэкхокс» продемонстрировали «полное безразличие и/или сознательное пренебрежение безопасностью своих сотрудников».

В «Блэкхокс» отказались комментировать особенности иска. Они заявили, что серьезно относятся к обвинениям и отметили, что два года назад инициировали независимое расследование событий 2010 года.

В иске утверждается, что Олдрич приглашал игроков запасного состава к себе домой под предлогом обсуждения хоккейной тактики, но позже пытался заставить игроков смотреть с ним порнографические фильмы.

Олдрича обвиняют в том, что он предложил заняться оральным сексом с «Джоном Доу» (вымышленное имя истца – прим Sports.ru), а также подошел к нему сзади и прижал пенис к спине и ягодицам «Джона Доу» через одежду.