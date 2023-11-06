Еще один экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба по делу о сексуальном насилии. Бывший тренер Олдрич якобы предлагал ему оральный секс, а также прижал пенис к спине и ягодицам, подойдя сзади

Теги происшествия Чикаго НХЛ Кайл Бич Хоккей

Бывший игрок «Чикаго» подал иск против клуба по делу о сексуальном насилии.

Еще один бывший хоккеист «Блэкхокс» заявил в иске, что бывший видеотренер команды Брэд Олдрич подверг его сексуальному насилию в сезоне-2009/10, и клуб неадекватно отреагировали на его жалобу.

Отмечается, что истец присутствовал в составе «Чикаго» как запасной – это хоккеисты из низшей лиги, которые ездили с командой во время плей-офф на случай травм.

Одним из партнеров данного хоккеиста был Кайл Бич, который также заявил, что подвергся сексуальному домогательству со стороны Олдрича.

В иске аналогичные обвинения выдвигаются против Олдрича. В нем говорится, что «Блэкхокс» продемонстрировали «полное безразличие и/или сознательное пренебрежение безопасностью своих сотрудников».

В «Блэкхокс» отказались комментировать особенности иска. Они заявили, что серьезно относятся к обвинениям и отметили, что два года назад инициировали независимое расследование событий 2010 года.

В иске утверждается, что Олдрич приглашал игроков запасного состава к себе домой под предлогом обсуждения хоккейной тактики, но позже пытался заставить игроков смотреть с ним порнографические фильмы. 

Олдрича обвиняют в том, что он предложил заняться оральным сексом с «Джоном Доу» (вымышленное имя истца – прим Sports.ru), а также подошел к нему сзади и прижал пенис к спине и ягодицам «Джона Доу» через одежду.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
А ротенберга нельзя на стажировку в Чикаго отправить?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Mihailevschi
прижать пенис к спине тоже надо уметь, конечно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxximus
Видеотренер? смотреть без регистрации? 😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Хорошо, что он не прижимал пенис к спине, стоя спереди.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stillinger
Шо, опять? Еще один решил спустя 10 лет вспомнить, что он жертва и срубить бабла?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARAMIS777
Однако.
Наверное предлагал посмотрел фильмы со схемами 2+1,3+1 и также как отрабатывается "игра в большинстве".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sovagr
У тренера была какая-то тактика и он её придерживался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Соловьев
Помнится, чикаго единственные КС на гей-параде выставляли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Клубы НХЛ смогут вылечиться если будут соблюдать закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Alex Mihailevschi
прижать пенис к спине тоже надо уметь, конечно
Профи надо быть )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кутузов
Ответ Ыжык
А ротенберга нельзя на стажировку в Чикаго отправить?
Он все эти фильмы уже посмотрел, некоторые по 2 раза. А пенис у него всегда за спиной)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий