Галлан о 3:2 с «Салаватом»: «Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что «Шанхай» нашел путь к победе»
Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (3:2).
– Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что мы нашли путь к победе. У нас остался один матч до паузы. Надеемся, что проведем его здорово.
– Видите проблему в том, как команда играет в большинстве?
– Да, меня это немножко беспокоит, потому что не забили сегодня ни в одном большинстве, даже при игре пять на три.
– 13 поражений в 18 последних матчах. В чем причина?
– Я не думаю о том, что произошло в прошлом. Меня волнует сегодняшний матч. Не нужно зацикливаться на прошлом. Концентрируемся на том, что будет дальше.
– Как оцените игру Кареева? Был ли он лучше Рыбара?
– Он здорово себя проявил. Изначально планировали, что сегодня сыграет Рыбар, но из‑за не очень хорошего самочувствия приняли решение поставить Кареева. Он провел сегодня хороший матч, – сказал Галлан.