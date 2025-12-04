Галлан о 3:2 с «Салаватом»: «Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что «Шанхай» нашел путь к победе»

Жерар Галлан: здорово, что «Шанхай» нашел путь к победе над «Салаватом».

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (3:2).

– Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что мы нашли путь к победе. У нас остался один матч до паузы. Надеемся, что проведем его здорово.

– Видите проблему в том, как команда играет в большинстве?

– Да, меня это немножко беспокоит, потому что не забили сегодня ни в одном большинстве, даже при игре пять на три.

– 13 поражений в 18 последних матчах. В чем причина?

– Я не думаю о том, что произошло в прошлом. Меня волнует сегодняшний матч. Не нужно зацикливаться на прошлом. Концентрируемся на том, что будет дальше.

– Как оцените игру Кареева? Был ли он лучше Рыбара?

– Он здорово себя проявил. Изначально планировали, что сегодня сыграет Рыбар , но из‑за не очень хорошего самочувствия приняли решение поставить Кареева. Он провел сегодня хороший матч, – сказал Галлан.