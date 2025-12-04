Хохлачев о календаре КХЛ: «После Хабаровска уже ничего не страшно. Тяжело постоянно летать, но клуб делал для нас все. Условия были на самом высоком уровне»

Александр Хохлачев о календаре КХЛ: после Хабаровска уже ничего не страшно.

Форвард «Салавата Юлаева » Александр Хохлачев рассказал об игре за «Амур ». Он провел в хабаровском клубе полтора сезона.

– Хотела немного вернуться к вашему периоду в Хабаровске. Сейчас, оглядываясь назад, как считаете: переход в «Амур» был ошибкой? Или вы в той ситуации просто не могли поступить иначе?

– А как по-другому поступить? Мы не договорились о контракте со «Спартаком». Руководство приняло решение, что меня будут менять. Они договорились с Хабаровском. Что я мог сделать? Сказать, что не хочу в Хабаровск и хочу в другой клуб?

Первый год в «Амуре» был неплохой. Мы попали в плей-офф. У меня статистика была не супер, но нормальная. Мы боролись с «Металлургом», они выиграли, но серия была хорошая, могли и мы победить.

Второй год не пошло у всей команды. И Андрея Алексеевича (Мартемьянова – Спортс’‘)… Царствие ему Небесное… отправили в отставку. Мы пять игр не забивали. Когда не идет, ответственность ложится на тренера, на лидеров. Мы расстались с клубом, и я поехал в Сочи.

– В Хабаровске тяжело играть именно из-за дальних перелетов и часовых поясов? Многие говорят, что это огромная нагрузка.

– Тяжело. Менять часовые пояса, постоянно летать. Но организация клуба делала для нас все. Все было на самом высоком уровне. Понятно, что тяжело – но нам создали такие условия, что играть было классно.

– А ваша семья? Они переезжали с вами в Хабаровск или жили на расстоянии?

– Мы с женой были вместе первый год в Хабаровске. Потом родился сын, Миша. Когда ему было два-три месяца, они прилетели ко мне в Хабаровск. Мы около месяца пожили вместе, а потом уже улетели в Сочи.

– Интересно ваше мнение о календаре КХЛ. Там бывают странные серии: большие паузы, повторяющиеся соперники.

– Если честно, спокойно отношусь. После Хабаровска уже ничего не страшно. Я вообще на календарь не обращаю внимания, – сказал Хохлачев.