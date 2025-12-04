Хохлачев о календаре КХЛ: «После Хабаровска уже ничего не страшно. Тяжело постоянно летать, но клуб делал для нас все. Условия были на самом высоком уровне»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев рассказал об игре за «Амур». Он провел в хабаровском клубе полтора сезона.
– Хотела немного вернуться к вашему периоду в Хабаровске. Сейчас, оглядываясь назад, как считаете: переход в «Амур» был ошибкой? Или вы в той ситуации просто не могли поступить иначе?
– А как по-другому поступить? Мы не договорились о контракте со «Спартаком». Руководство приняло решение, что меня будут менять. Они договорились с Хабаровском. Что я мог сделать? Сказать, что не хочу в Хабаровск и хочу в другой клуб?
Первый год в «Амуре» был неплохой. Мы попали в плей-офф. У меня статистика была не супер, но нормальная. Мы боролись с «Металлургом», они выиграли, но серия была хорошая, могли и мы победить.
Второй год не пошло у всей команды. И Андрея Алексеевича (Мартемьянова – Спортс’‘)… Царствие ему Небесное… отправили в отставку. Мы пять игр не забивали. Когда не идет, ответственность ложится на тренера, на лидеров. Мы расстались с клубом, и я поехал в Сочи.
– В Хабаровске тяжело играть именно из-за дальних перелетов и часовых поясов? Многие говорят, что это огромная нагрузка.
– Тяжело. Менять часовые пояса, постоянно летать. Но организация клуба делала для нас все. Все было на самом высоком уровне. Понятно, что тяжело – но нам создали такие условия, что играть было классно.
– А ваша семья? Они переезжали с вами в Хабаровск или жили на расстоянии?
– Мы с женой были вместе первый год в Хабаровске. Потом родился сын, Миша. Когда ему было два-три месяца, они прилетели ко мне в Хабаровск. Мы около месяца пожили вместе, а потом уже улетели в Сочи.
– Интересно ваше мнение о календаре КХЛ. Там бывают странные серии: большие паузы, повторяющиеся соперники.
– Если честно, спокойно отношусь. После Хабаровска уже ничего не страшно. Я вообще на календарь не обращаю внимания, – сказал Хохлачев.