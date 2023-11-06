СКА проиграл 4 из 5 последних матчей. «Спартак» на 59:59 забил победный гол

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов видео КХЛ Роман Ротенберг Александр Беляев Хоккей

«Спартак» обыграл СКА, забив победный гол на 59:59.

Команда тренера Алексея Жамнова победила со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде красно-белые уступали со счетом 1:2. На 51-й минуте «Спартак» сравнял счет – шайбу забросил Павел Порядин, оформивший дубль.

Решающую шайбу «Спартак» забил на последней секунде третьего периода – на отметке 59:59, когда Ансель Галимов выиграл вбрасывание в зоне соперника, а Александр Беляев нанес точный бросок в ближний угол.

Таким образом, команда Романа Ротенберга проиграла четыре из пяти последних игр. СКА прежде уступил «Сочи», «Ак Барсу» и «Авангарду» и обыграл «Витязь».

СКА находится на восьмом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 26 баллов. «Спартак» занимает вторую позицию в конференции, набрав 40 очков.

175 комментариев

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hamlo001
Капец! Я этому голу был рад, как будто это моя команда забила на последних секундах и вырвала победу в основное время. Молодцы! (Бол. Салавата Юлаева.)
+267
-6
+261
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Ноу криминалити
Роман Барбарисович, жги
+161
-3
+158
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Антон Некрасов
Ответ hamlo001
Капец! Я этому голу был рад, как будто это моя команда забила на последних секундах и вырвала победу в основное время. Молодцы! (Бол. Салавата Юлаева.)
я бол ММГ , я прыгал от радости как бешеный , жена афигела и спросила что со мной , типо же не наши играют , пришлось ей рассказать за великую тренершу ска
+143
-5
+138
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Mihail0910
В ожидании интервью Романа Борисовича, уверен, что этим поражениям есть логичное и разумное объяснение. Наверняка сказался тяжелый перелет из Ленинграда в Санкт Петербург
+140
-2
+138
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Владимир
Ответ hamlo001
Капец! Я этому голу был рад, как будто это моя команда забила на последних секундах и вырвала победу в основное время. Молодцы! (Бол. Салавата Юлаева.)
Я болельщик Трактора!! Сначала болел за Салават... чуть не повезло!!! Но Спартачи просто красавцы!!! В этом сезоне вы крутые!!! Моторики парни!! Супер игра!!!
+93
-2
+91
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Ноу криминалити
Ответ Евгений Кислицын
ждём про систему!
Скорее всего, секундомер плохой
+84
-2
+82
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Mixos Demid
Роман, низкий Вам поклон за то, что Вы делаете для российского хоккея!!!
+77
-1
+76
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CrazyRamm
Заслуженная победа. Всю игру были на голову лучше ска. Тем сказочно сегодня везло
+61
-2
+59
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vdksjs
Лицо системного стратега в момент решающего гола бесценно, ну ничего, эксперты потом после игры скажут, что игроки привыкают, состав новый, и что Венера не в том положении.

А так, я хз, зачем Серебряков открыл ближний..)
+47
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+46
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Crenk
Ротенберг отправлен в психологический нокдаун
+46
-3
+43
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Тёма Тёма
На последней секунде! С победой КБ. Это было круто! Особенно рад за главного тренера СКА. Сейчас на прессухе опять плакать будет. 😂😂😂
+44
-2
+42
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Евгений Кислицын
Ответ Ноу криминалити
Роман Барбарисович, жги
ждём про систему!
+40
-2
+38
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Crenk
Блестяще !
+40
-2
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nolan_90
Ответ CrazyRamm
Заслуженная победа. Всю игру были на голову лучше ска. Тем сказочно сегодня везло
Да, могли накидывать полную авоську, но реализация сегодня подводила
+27
-1
+26
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Boroldinho
Выстрелил, как из пращи! Вперёд, Спартак!
+25
-2
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спокойный
спокойно на классе аутсайдера Запада раскатали
+24
-2
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ИглесиасХулио
Йозе, мы готовы тебя слушать
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Алексей Иванов
Ответ spetstorg76@mail.ru
Болельщик Локомотива! Аж мурашки побежали
Вся страна против ска)))
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Mifsud's Drugstore
Пора снова на судей наехать, почему они раньше сирену не включили?😃
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spetstorg76@mail.ru
Ответ hamlo001
Капец! Я этому голу был рад, как будто это моя команда забила на последних секундах и вырвала победу в основное время. Молодцы! (Бол. Салавата Юлаева.)
Болельщик Локомотива! Аж мурашки побежали
+18
0
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AmbeR
РБ сам оказал команде медвежью услугу: откритиковав судей не по делу, теперь они педантично свистят всё.
Матч просто бомба! Спартак с победой, болельщикам Питера терпения (его с РБ необходимо будет еще очень долго), ведь тренеру реально кажется, что система работает. Проигрываем - не крупно же, болельщики ходят. Только вот плей-офф-то всё равно будет, а за него страшно
+20
-2
+18
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Сергей!
Очень крутые эмоции подарили мужики! Так держать Спартак!
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-1
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brig_Mercury
Ответ Mihail0910
В ожидании интервью Романа Борисовича, уверен, что этим поражениям есть логичное и разумное объяснение. Наверняка сказался тяжелый перелет из Ленинграда в Санкт Петербург
Путешествие из Петербурга в Москву исторически оставляло отпечаток на судьбах многих великих людей, Йозе Марино с с его хоккеистами не стало исключением. Ноги после перелёта не те...
+17
-1
+16
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Владимир
Ответ CrazyRamm
Заслуженная победа. Всю игру были на голову лучше ска. Тем сказочно сегодня везло
Полностью согласен (бол. Трактора)!!!
+16
0
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Doronya
Можно лишь только догадываться как у него сейчас бомбит
+16
-1
+15
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