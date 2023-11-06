«Спартак» обыграл СКА, забив победный гол на 59:59.

Команда тренера Алексея Жамнова победила со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде красно-белые уступали со счетом 1:2. На 51-й минуте «Спартак» сравнял счет – шайбу забросил Павел Порядин, оформивший дубль.

Решающую шайбу «Спартак» забил на последней секунде третьего периода – на отметке 59:59, когда Ансель Галимов выиграл вбрасывание в зоне соперника, а нанес точный бросок в ближний угол.

Таким образом, команда проиграла четыре из пяти последних игр. прежде уступил «Сочи», «Ак Барсу» и «Авангарду» и обыграл «Витязь».

СКА находится на восьмом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 26 баллов. « » занимает вторую позицию в конференции, набрав 40 очков.