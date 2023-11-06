СКА проиграл 4 из 5 последних матчей. «Спартак» на 59:59 забил победный гол
«Спартак» обыграл СКА, забив победный гол на 59:59.
Команда тренера Алексея Жамнова победила со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде красно-белые уступали со счетом 1:2. На 51-й минуте «Спартак» сравнял счет – шайбу забросил Павел Порядин, оформивший дубль.
Решающую шайбу «Спартак» забил на последней секунде третьего периода – на отметке 59:59, когда Ансель Галимов выиграл вбрасывание в зоне соперника, а Александр Беляев нанес точный бросок в ближний угол.
Таким образом, команда Романа Ротенберга проиграла четыре из пяти последних игр. СКА прежде уступил «Сочи», «Ак Барсу» и «Авангарду» и обыграл «Витязь».
СКА находится на восьмом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 26 баллов. «Спартак» занимает вторую позицию в конференции, набрав 40 очков.
А так, я хз, зачем Серебряков открыл ближний..)
Матч просто бомба! Спартак с победой, болельщикам Питера терпения (его с РБ необходимо будет еще очень долго), ведь тренеру реально кажется, что система работает. Проигрываем - не крупно же, болельщики ходят. Только вот плей-офф-то всё равно будет, а за него страшно