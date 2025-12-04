Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать «нет». Любая роль в тренерском штабе почетна»

Виктор Козлов: «Шанхай» был удачливее, чем «Салават».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги игры с «Шанхай Дрэгонс » в регулярном сезоне FONBET КХЛ.

– Обоюдоострая игра была. Что у нас было достаточно моментов, что у них. Игра проходила на встречных курсах. «Драконы» были поудачливее, забили больше. Когда команда проигрывает, все сразу видно: и передачи неточные, и ошибки. Мы играли с быстрой командой, которая заставляла ошибаться.

– Вы будете в тренерском штабе «России 25». Как получили предложение и почему согласились?

– Когда приглашают в сборную, тяжело сказать «нет». Роман Борисович [Ротенберг ] позвонил, переговорили, поэтому принял такое решение. Это сборная. Любая роль в тренерском штабе почетна, – сказал Козлов.