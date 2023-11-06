Звонарева и Зигемунд выиграли итоговый, отобравшись на него за день до его начала

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали чемпионками итогового турнира WTA в Канкуне.

В финале они обыграли Николь Меличар и Эллен Перес со счетом 6:4, 6:4.

Россиянка и немка отобрались на турнир за день до его начала. За победу в Канкуне они получат $340 000 призовых.

В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли четыре турнира (также Вашингтон, Нинбо и Наньчан) и дошли до финала US Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе