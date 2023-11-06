Звонарева и Зигемунд выиграли итоговый, отобравшись на него за день до его начала

Теги Вера Звонарева WTA Лаура Зигемунд WTA Finals Николь Меличар Эллен Перес Теннис

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали чемпионками итогового турнира WTA в Канкуне.

В финале они обыграли Николь Меличар и Эллен Перес со счетом 6:4, 6:4.

Россиянка и немка отобрались на турнир за день до его начала. За победу в Канкуне они получат $340 000 призовых. 

В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли четыре турнира (также Вашингтон, Нинбо и Наньчан) и дошли до финала US Open.

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13 комментариев

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Buhmichael
Классная история получилась - пара на заказ выиграли последний турнир сезона чтобы на итоговый попасть. А потом выиграли и сам итоговый. Молодцы!
+16
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+16
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Ivan Prokofiev
В 39 лет выиграть итоговый турнир wta в паре! Невероятно! Вера!
Теперь 9-ая в мире.
В первой части сезона мало защищать очков, можно попробовать и возглавить рейтинг!
+12
0
+12
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закрыт по беспределу
Рад за Веруню. Отличное достижение.
+8
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Никита Михайлов
На двоих 74 года)))))😁😁😁😁
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-1
+7
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Джульетта Джульетта
Вера - богиня сетки! Блестящая игра! Респектище!
+6
0
+6
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Джульетта Джульетта
Бабушки, бабушки, бабушки-старушки,
Бабушки, бабушки, ушки на макушке.
Бабушки, бабушки, мы вас уважаем,
С кубком новым от души крепко поздравляем
И, конечно же, других много вам желаем!
+6
-1
+5
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Din
крутой результат!
+5
0
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Георгий Рыженков
Вера!!!!!!!!!!!!! Всем пример, что не надо сдаваться
Она еще в одиночке пошумит маленько
+4
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Кагов
Вера форевэ!
+3
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Кагов
Более десятка лет храню подписанный Верой теннисный мячик на Кубке Кремля!! Вера форевэ! Отличная игра, прекрасный титул, наивысшая девятая строчка в личном парном рейтинге! Поздравляем!
+3
0
+3
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Mish
Браво очень рад за них!
+3
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Слава Паренюк
Ответ Никита Михайлов
На двоих 74 года)))))😁😁😁😁
они самые лучшие
+1
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Джульетта Джульетта
Ответ Никита Михайлов
На двоих 74 года)))))😁😁😁😁
Точнее, без 2-х м-цев 75 😉
0
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