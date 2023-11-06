Звонарева и Зигемунд выиграли итоговый, отобравшись на него за день до его начала
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд стали чемпионками итогового турнира WTA в Канкуне.
В финале они обыграли Николь Меличар и Эллен Перес со счетом 6:4, 6:4.
Россиянка и немка отобрались на турнир за день до его начала. За победу в Канкуне они получат $340 000 призовых.
В 2023-м Звонарева и Зигемунд вместе выиграли четыре турнира (также Вашингтон, Нинбо и Наньчан) и дошли до финала US Open.
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