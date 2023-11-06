«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сочи онлайны Футбол

«Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» в 14-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Сочи – Динамо
Дата проведения
6 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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Статистика Мир РПЛ

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8 комментариев

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Viktor Martunov
Сегодня только побеДа!
+6
0
+6
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Игорь Иванов
Сегодня Динамовцам , нужна только победа. По другому, никак!!!
Только Яшин!!! Только Динамо!!!
+5
0
+5
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argentina10
Сочи дно, конечно, приличное, но Динамо частенько с таким соперником и играет довольно плохо, недооценивает и.....не стоит заранее три очка себе в копилку писать, будем посмотреть..
но все равно, конечно, обязательно, уверенной победы и только Динамо!!!
+5
0
+5
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Виталии Пархоменко
Ответ Dinamik1
Должна быть жесткая месть.Вспомните как они отобрали серебро и опозорили на всю страну нанеся разгромное поражение.Динамо вперед
Тогда Лещука в рамку, сейчас в хорошей форме. Между ушей тогда гола три пропустил. Той игрой довели до слёз, полный чтадион и такой позор! Надеюсь на уверенную победу!
+4
0
+4
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Dinamik1
Должна быть жесткая месть.Вспомните как они отобрали серебро и опозорили на всю страну нанеся разгромное поражение.Динамо вперед
+3
0
+3
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Marienburg
Ответ argentina10
Сочи дно, конечно, приличное, но Динамо частенько с таким соперником и играет довольно плохо, недооценивает и.....не стоит заранее три очка себе в копилку писать, будем посмотреть.. но все равно, конечно, обязательно, уверенной победы и только Динамо!!!
Писать в копилку вообще не стоит (если только не ассоциировать её с представителем одной команды), туалет рядом
+1
0
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Д-И-Н-А-М-О!
0
0
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argentina10
Ответ Marienburg
Писать в копилку вообще не стоит (если только не ассоциировать её с представителем одной команды), туалет рядом
я заметил, что ты место освободил..
0
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