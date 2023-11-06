«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» в 14-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Только Яшин!!! Только Динамо!!!
но все равно, конечно, обязательно, уверенной победы и только Динамо!!!