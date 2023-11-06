«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Динамо» сыграет в гостях с «Сочи» в 14-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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