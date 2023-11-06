«Барса» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу». Цены – 15000 евро за 1 карат, 2500 за 0,5 карата

Теги Барселона Ла Лига бизнес болельщики Камп Ноу стадионы деньги Футбол

«Барселона» начала продавать бриллианты из травы газона «Камп Ноу».

В июле стало известно, что каталонцы планируют выручить 30 млн евро в год с продажи коллекции украшений, сделанных из углерода, полученного в результате карбонизации травы стадиона каталонцев.

Сегодня бриллианты поступили в продажу. Драгоценность весом в один карат стоит 15 тысяч евро, в 0,5 карата – 2500 евро.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.

Ранее сообщалось о продаже травы с газона «Камп Ноу» и фрагментов сетки ворот, а также пластиковых сидений стадиона.

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50 комментариев

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Максим Черкашин
Скоро будет продаваться, вода из ванны Месси.:)))))))
+99
-11
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Никита Фалимонов
Рычаги выходят на новый уровень
+54
-11
+43
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ВадимВ
Ответ Sahar228
Ну стеб ваш понятен , но посмотрите с другой стороны ребята умеют ЗАРАБАТЫВАТЬ. А не просить у спонсоров умоляя . Спонсоры сами идут благодаря таким пиар акциям как эта . Это не просто продажа а еще и реклама в разных инстанциях
То что будут продавать это не значит, что они на этом заработают.
+29
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Lis Krut
Песок из-под ног Лапорты, грязь из под ногтей газонокосильщика, фекалии из туалетов в раздевалках и другие артефакты Камп Ноу скоро в магазине!
+19
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+15
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Ложный Латераль
Эти бриллианты - бывшие хрустальные частички, оставленные на память от Дембеле
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ta-tosha
Проще открыть базар на Камп Ноу, который будет работать 6 дней в неделю. Морепродукты там продавать, шлепанцы, дублёнки с Турции и Китая :)
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The Evil Within
Ответ Lis Krut
Песок из-под ног Лапорты, грязь из под ногтей газонокосильщика, фекалии из туалетов в раздевалках и другие артефакты Камп Ноу скоро в магазине!
И жёлтая роса специально для самых преданных кулес.
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Sahar228
Ну стеб ваш понятен , но посмотрите с другой стороны ребята умеют ЗАРАБАТЫВАТЬ. А не просить у спонсоров умоляя . Спонсоры сами идут благодаря таким пиар акциям как эта . Это не просто продажа а еще и реклама в разных инстанциях
+18
-11
+7
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Назар Игорь
Искусственные бриллианты стоят копейки, фишка в том что они якобы из газона Камп Ноу, однако это трудно доказать.
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nugoboss
Афера по Барселонский.
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Pavel Harriss
пора рынок открывать на стадионе)
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Sarumian
Аферисты, которые продавали воздух в консервных банках, вышли на новый уровень
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maximilian_15
Ответ Максим Черкашин
Скоро будет продаваться, вода из ванны Месси.:)))))))
Как вариант! Жевательную от сэра Алекса продали за большие деньги на аукционе. Напишите руководству и получите бонус за новый рычаг.
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Kubinec_
барса как МММ скоро под проценты вклады брать будет
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pavelrytov@icloud.com
Остап Бендер нервно курит в сторонке
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katzenmaus
Какие в Барсе барыги. Себестоимость искуственных бриллиантов пара долларов, хоть карат, хоть 20. Их тоннами производят.
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бек саидов
Барса делает деньги оттуда, откуда не ждут.А некоторые не могут понять, как это можно.Но свою желчь брызгают обязательно.
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Футбол, хоккей итд
Ну, руководство Барсы можно только похвалить, умеют зарабатывать деньги над тем, что находится под ногами.
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Artem Ka
Ценники на искусственный алмаз выше, чем на настоящий… неплохо)
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Максим Черкашин
Скоро будет продаваться, вода из ванны Месси.:)))))))
Из раковины, ванна для него это слишком
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ak83
Ну конечно. это же не просить деньги у дочерних компаний Газпрома)
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Vitaly Iglin
там от Симеоне можно много чего продать. Яйца фаберже например.
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Lux_Vid Александров
Ответ maximilian_15
Как вариант! Жевательную от сэра Алекса продали за большие деньги на аукционе. Напишите руководству и получите бонус за новый рычаг.
Поздно, я уже написал
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Stamford_greybeard
Воздух из раздевалки в банках пропитанный духом каталонского клуба и гетр после игр вскоре поступит в продажу
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Leon Petov
Ни дня без новых рычагов
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