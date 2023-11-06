«Барселона» начала продавать бриллианты из травы газона «Камп Ноу».

В июле стало известно, что каталонцы планируют выручить 30 млн евро в год с продажи коллекции украшений, сделанных из углерода, полученного в результате карбонизации травы стадиона каталонцев.

Сегодня бриллианты поступили в продажу. Драгоценность весом в один карат стоит 15 тысяч евро, в 0,5 карата – 2500 евро.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.

Ранее сообщалось о продаже травы с газона « » и фрагментов сетки ворот, а также пластиковых сидений стадиона.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!