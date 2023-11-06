«Барса» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу». Цены – 15000 евро за 1 карат, 2500 за 0,5 карата
«Барселона» начала продавать бриллианты из травы газона «Камп Ноу».
В июле стало известно, что каталонцы планируют выручить 30 млн евро в год с продажи коллекции украшений, сделанных из углерода, полученного в результате карбонизации травы стадиона каталонцев.
Сегодня бриллианты поступили в продажу. Драгоценность весом в один карат стоит 15 тысяч евро, в 0,5 карата – 2500 евро.
Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.
Ранее сообщалось о продаже травы с газона «Камп Ноу» и фрагментов сетки ворот, а также пластиковых сидений стадиона.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
50 комментариев