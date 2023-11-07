«Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ и опустился на 2-е место. «Ман Сити» опережает его на 1 очко

«Тоттенхэм» не удержал первое место в таблице АПЛ.

Команда Энджа Постекоглу крупно проиграла « » (1:4) в 11-м туре и пропустила вперед « », который разгромил «Борнмут» (6:1).

«Горожане» набрали 27 очков, «шпоры» – 26. Также в четверку входят « » и « » – у них по 24 балла.

Для « » это поражение стало первым в текущем чемпионате. Ранее лондонцы 8 раз победили и дважды сыграли вничью.

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