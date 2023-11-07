«Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ и опустился на 2-е место. «Ман Сити» опережает его на 1 очко

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» не удержал первое место в таблице АПЛ.

Команда Энджа Постекоглу крупно проиграла «Челси» (1:4) в 11-м туре и пропустила вперед «Манчестер Сити», который разгромил «Борнмут» (6:1).

«Горожане» набрали 27 очков, «шпоры» – 26. Также в четверку входят «Ливерпуль» и «Арсенал» – у них по 24 балла.

Для «Тоттенхэма» это поражение стало первым в текущем чемпионате. Ранее лондонцы 8 раз победили и дважды сыграли вничью.

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64 комментария

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corazón blanco
Надо отдать должное шпорам, играли в 9-ом как-будто в полном составе, никогда еще не видел такой сумасшедший прессинг и высокую линию обороны, когда у тебя на два игрока меньше.
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Gleb Stambrovskiy
Карма к курам недолго летела. добро пожаловать, как говорится. Помнится, победу над Ливерпулем в 9 играющим, праздновали как финал ЛЧ. Кушайте теперь в две ложки.
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nodir mamadvaliev
Хоть и я болельщик МЮ, но за Тоттенхэм, игра которого радует глаза - обидно, пожарил-пожарил Постекоглу сердца игроков ТТХ, а скамейки то НЕТ, вот и перегорели. Потерять троих игроков основы очень печально, Классный вырисовывался защитник Ван Де Вен - сломался, с Ромеро все ясно, минимум 3 матча дисква, Мэдисону здоровья. Остаться в 9 ром и почти играть на равных, просто молодцы, можно сказать и герои. Уверен, боевой дух и дисциплина появившиеся у этой команды очень помогут в будущем.
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Proper Chels
Один из лучших Тоттенхэмов в эпоху АПЛ влетает худшему Челси в эпоху АПЛ.

Вечная классика английского футбола.

Как тут не вспомнить слова мэтра : "Проиграть Тоттенхэму - самое ужасное чувство. Ведь они запишут этот матч на DVD и будут хвастаться этим следующие 10 лет." - Фрэнк Лэмпард
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Акира_1
Ответ Fona
Крутую команду создал Постекоглу, никогда не видел чтобы 9 игроков оборонялись в центральном круге, так еще и прессинговали. А Челси вообще начал оборонять свои 2:1. Однозначно самая дурная игра сезона PS. Джексон не футболист
Как по мне бред это, а не подвиг. Какой смысл держать высокую оборону в 9, когда соперник вечно закидывает за спину? Ставь низкую защиту, так Челси ничего не сможет сделать, что уже показали Ноттингем, Брентфорд и т.д. А сами на быстрых атаках с Соном легко забивайте. Просто это у Челси в атаке школьники кривые, а Пеп бы сейчас порвал Тоттенхэм за такое в два раза больше
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Экочёрт 4000
Ответ Gleb Stambrovskiy
Карма к курам недолго летела. добро пожаловать, как говорится. Помнится, победу над Ливерпулем в 9 играющим, праздновали как финал ЛЧ. Кушайте теперь в две ложки.
как думаешь, Постекоглу будет скулить как Клопп еще месяц после матча?
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Skif63
Челси с победой! Хоть играли в большинстве, (но удаления были справедливыми) смогли выиграть матч крупно. Отдать должное шпорам, что вдевятером сражались.
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Экспертное мнение
Ман Сити вроде ничего особенного не делает, а всё равно будет на первом месте чисто на автопилоте Пепа, пока остальные врубают всю мощность и все равно теряют очки
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Sn00pyyy
Ответ corazón blanco
Надо отдать должное шпорам, играли в 9-ом как-будто в полном составе, никогда еще не видел такой сумасшедший прессинг и высокую линию обороны, когда у тебя на два игрока меньше.
Еще и выход из обороны в короткий пас. Загляденье.
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Володя Завьялов
Ответ Gleb Stambrovskiy
Карма к курам недолго летела. добро пожаловать, как говорится. Помнится, победу над Ливерпулем в 9 играющим, праздновали как финал ЛЧ. Кушайте теперь в две ложки.
как уже у тебя печёт до сих пор, аж специально пришёл сюда позлорадствовать
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coolclou
Вот и ответочка за судейскую победу над Ливерпулем подъехала. Только разница в том, что здесь-то все решения были по делу в отличие от беспредела с отменой легитимного гола Диаса, например. И еще если тогда Ливерпуль вдевятером смотрелся очень уверенно и заслуживал ничьи, то здесь Тоттенхэм и Постекоглу были наказаны за отсутствие гибкости. Вкупе с травмами и дисквами ключевых игроков, а также календарем помянем Тоттенхэм - теперь и место в топ-4 под угрозой
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Экспертное мнение
Ответ djkdkrb
Ну, с таким судейством в чемпионате, как судят конкурентов Сити, они конечно будут штамповать чемпионства
Никто не мешает остальным покупать судей, вперед. АПЛ же самая богатая лига мира, любой Шеффилд может купить судейку, бгг
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Alimoff84
Ответ Анвар
Тоттенхем ещё не готов бороться за чемпионство характер нет
Может и не готов, но без характера, играя вдевятером, идти вперед и создавать моменты не будешь
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Fona
Крутую команду создал Постекоглу, никогда не видел чтобы 9 игроков оборонялись в центральном круге, так еще и прессинговали. А Челси вообще начал оборонять свои 2:1. Однозначно самая дурная игра сезона

PS. Джексон не футболист
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Oleg Chrennikow
"Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ и опустился..." в первый раз всегда больно, а потом пойдет пойдет как по накатанной
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Kikker
Джексон - голы за матч: 3, оценка за матч: 3/10
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И здесь и там
сложновато Тоттенхэму придется в след.матче - оба центральных защитника будут недоступны - один из-за травмы, другой из-за удаления. Плюс не будет Удоджи. Плюс Мэдисон возможно тоже травму получил.
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Ксения Ершова
Ответ corazón blanco
Надо отдать должное шпорам, играли в 9-ом как-будто в полном составе, никогда еще не видел такой сумасшедший прессинг и высокую линию обороны, когда у тебя на два игрока меньше.
Ты как матч смотрел
Тут больше вопросов к реализации атак Челси
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Ариф Мейланов
Не побоюсь этих слов: берет гордость за команду. В начале играли здорово, потом минуты с 25 сели, и, к сожалению, этим воспользовался Челси. Еще повезло, что первый тайм доиграли, не пропустив больше. Второй тайм, особенно после второго удаления, это вау. Видно единство, дух, каждый выкладывался за себя и за того парня. И были моменты, чтобы отыграться при игре в 9. В конце рассыпались, но и это не умаляет их заслуг, особенно Викарио - его игра с первого матча просто завораживает
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darksay
Ответ Kien_6
Как же приятно читать здесь комменты 😁 Пс. Фан Тоттенхэма 😎
Правда, молодцы, матч отличный, давно такого качества игры от ТТХ не видел, и счёт не по игре конечно, хотя и Челси можно отдать должное.
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Kien_6
Как же приятно читать здесь комменты 😁
Пс. Фан Тоттенхэма 😎
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Тимур Долматов
Тоттэнхэму нужно отдать должное за игру, обычное такое невезение только с нынешним Челси могло произойти когда за тайм могли 3 игроков потерять, самый странный матч который я смотрел
2 удаления ( при чем в первом случае скорее гол Касейду должны были засчитать чем пенальти удаление)
4 отменных гола и все на микро офсайдах
Кучу желтых карточек
Еще плюшевый Джексон 3 гола умудрился забить что придает странности матчу
Как будто везение Челси аукнулось после Тухельского 2:2 где и Ромеро должны были удалять,и где Челси уверено должен был выигрывать. Тут в равных составах думаю очень тяжелая игра бы была для Челси и не факт что смогли бы победить
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djkdkrb
Ответ Alimoff84
Может и не готов, но без характера, играя вдевятером, идти вперед и создавать моменты не будешь
Они создавали моменты со стандартов, а должны были наполучать целую авоську, собственно 4 и получили. Хотя никто бы не удивился, если бы 7-8 залетело, но у Челси не футболисты, а Стерлинги, Мудрики и Джексоны играют
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CerneiE
Зато побывали в шкуре Ливерпуля
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Юрий Стеклов
Ответ Vvild
Абсолютно не по делу проиграли. Ладно удаления, но вылет двух игроков основы на пустом месте - это просто кошмарное невезение. Не верю в бога, но если он вдруг и есть, то болеет явно не за «Тоттенхэм». П.С.: Может хоть теперь фанаты одного клуба в красной форме успокоятся и не будут приходить плакать в каждую ветку «шпор»
Тут забавно накладывается на встречу самой везучей команды лиги (Тоттенхем) и самой невезучей (Челси). Там если сколько перебрал очков Тоттенхем по xПоинт и сколько не добрал Челси - они почти поменяться в таблице должны. И именно в таком матче все перевернулось с ног на голову и Челси повезло с травмами и владениями (хотя все по делу были)
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