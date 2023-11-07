«Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ и опустился на 2-е место. «Ман Сити» опережает его на 1 очко
«Тоттенхэм» не удержал первое место в таблице АПЛ.
Команда Энджа Постекоглу крупно проиграла «Челси» (1:4) в 11-м туре и пропустила вперед «Манчестер Сити», который разгромил «Борнмут» (6:1).
«Горожане» набрали 27 очков, «шпоры» – 26. Также в четверку входят «Ливерпуль» и «Арсенал» – у них по 24 балла.
Для «Тоттенхэма» это поражение стало первым в текущем чемпионате. Ранее лондонцы 8 раз победили и дважды сыграли вничью.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Вечная классика английского футбола.
Как тут не вспомнить слова мэтра : "Проиграть Тоттенхэму - самое ужасное чувство. Ведь они запишут этот матч на DVD и будут хвастаться этим следующие 10 лет." - Фрэнк Лэмпард
PS. Джексон не футболист
Тут больше вопросов к реализации атак Челси
Пс. Фан Тоттенхэма 😎
2 удаления ( при чем в первом случае скорее гол Касейду должны были засчитать чем пенальти удаление)
4 отменных гола и все на микро офсайдах
Кучу желтых карточек
Еще плюшевый Джексон 3 гола умудрился забить что придает странности матчу
Как будто везение Челси аукнулось после Тухельского 2:2 где и Ромеро должны были удалять,и где Челси уверено должен был выигрывать. Тут в равных составах думаю очень тяжелая игра бы была для Челси и не факт что смогли бы победить