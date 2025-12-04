Тренер «Трактора» Рише о 3:5: «Ак Барс» очень активно играл, давил в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок»

Рафаэль Рише: «Ак Барс» давил, а «Трактор» допускал много ошибок.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора » Рафаэль Рише высказался о поражении от «Ак Барса » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:5).

– Сегодня было много потерь шайбы. Из‑за того, что мы пропустили три шайбы во втором периоде, мы не смогли победить. И «Ак Барс» очень активно играл, давил нас в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок.

– Как делятся обязанности в тренерском штабе с Корешковым и Зубовым?

– Евгений отвечает за большинство, Сергей – за оборону и меньшинство.

– Собираетесь ли вы искать вратаря? Какая ситуация с вратарской линией в команде?

– Этот вопрос логичнее адресовать нашему генеральному менеджеру. Все вопросы по трансферам лучше адресовать ему, – сказал Рише.