Тренер «Трактора» Рише о 3:5: «Ак Барс» очень активно играл, давил в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок»
Рафаэль Рише: «Ак Барс» давил, а «Трактор» допускал много ошибок.
Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался о поражении от «Ак Барса» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:5).
– Сегодня было много потерь шайбы. Из‑за того, что мы пропустили три шайбы во втором периоде, мы не смогли победить. И «Ак Барс» очень активно играл, давил нас в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок.
– Как делятся обязанности в тренерском штабе с Корешковым и Зубовым?
– Евгений отвечает за большинство, Сергей – за оборону и меньшинство.
– Собираетесь ли вы искать вратаря? Какая ситуация с вратарской линией в команде?
– Этот вопрос логичнее адресовать нашему генеральному менеджеру. Все вопросы по трансферам лучше адресовать ему, – сказал Рише.
