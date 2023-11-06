НХЛ. «Торонто» примет «Тампу», «Флорида» против «Коламбуса», «Бостон» в гостях у «Далласа», «Ванкувер» – «Эдмонтон»
«Торонто» примет «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» встретится с «Коламбусом», «Бостон» в гостях у «Далласа», «Ванкувер» сыграет против «Эдмонтона».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 7 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Возьми немного позитива.. luxury.
https://youtu.be/ZQ0rUFw-tnQ?si=4kQpUSQBFTB8W4Yf