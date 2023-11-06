НХЛ. «Торонто» примет «Тампу», «Флорида» против «Коламбуса», «Бостон» в гостях у «Далласа», «Ванкувер» – «Эдмонтон»

Теги результаты матчей Торонто Бостон Тампа-Бэй Флорида Коламбус Ванкувер Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

«Торонто» примет «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» встретится с «Коламбусом», «Бостон» в гостях у «Далласа», «Ванкувер» сыграет против «Эдмонтона».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Коламбус
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Тампа-Бэй
Дата проведения
7 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Бостон
Дата проведения
7 ноября, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Эдмонтон
Дата проведения
7 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев

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hhlg
Не могли что-ли Тампу с Торонто пораньше сделать в честь выходного? ;)
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hhlg
Суворов лает, а караван всё идёт. Est. 2021 ;)
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hhlg
Ответ Как дела на заводе
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Шутки за 200 подъехали ;) А я думал, что у школьников сейчас более прогрессивный юмор ;)
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hhlg
Ответ Как дела на заводе
ты сменную обувь готовь , а то полы чистые испачкаешь)) Вашингтон не играет. Дух не придет, можешь спать спокойно)
Вижу сменная обувь в школе осталась, говоришь со знанием дела ;)
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hhlg
Ответ Как дела на заводе
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Ты уже 3 раза спроецировал свою жизнь на меня ;) Тут на ветке психолог есть, тебе явно стоит обратиться к нему ;)
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Crenk
Ванкувер наверное размотает Нефть
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Как дела на заводе
Ответ hhlg
Не могли что-ли Тампу с Торонто пораньше сделать в честь выходного? ;)
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Как дела на заводе
Ответ hhlg
Вижу сменная обувь в школе осталась, говоришь со знанием дела ;)
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paha
Ответ Суворов Антон
Да.. Странно видеть круглосуточно пользователя hhlg на про Асашайном НХЛ.. Так и хочется спросить - hhlg где Патриотизм? А нет его.. hhlg не хочет смотреть продукт, который сам постоянно продвигает.. Да и Александр ПутинТим.. Ягр с Гашеком приехали помочь КХЛ стать мощнее и конкурентнее и бросить вызов НХЛ.. А где в это время был Александр Патриот Овечкин?.. Да в уютном Вашингтоне он был.. И за рекордом он тогда никаким не гнался.. Вот такие у нас патриоты..
https://images4.imagebam.com/db/ad/bc/MEPYJFG_o.jpg
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Суворов Антон
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Ответ paha
https://images4.imagebam.com/db/ad/bc/MEPYJFG_o.jpg
Паха опять картинки шлёшь?)

Возьми немного позитива.. luxury.

https://youtu.be/ZQ0rUFw-tnQ?si=4kQpUSQBFTB8W4Yf
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