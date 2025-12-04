Брэди Ткачак об обмене джерси с Овечкиным: «Один из самых крутых моментов в моей жизни, для меня было честью просто поговорить с ним. Это было нечто особенное»

Брэди Ткачак: обмен джерси с Овечкиным – один из крутейших моментов в моей жизни.

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак поделился воспоминаниями об обмене джерси с капитаном «Вашингтона » Александром Овечкиным .

Американский хоккеист обсудил этот момент со своим братом Мэттью, играющим за «Флориду», в подкасте Wingmen.

Мэттью Ткачак : Птичка напела мне, что ты обменялся джерси с Великой восьмеркой, Ови. Расскажи по-быстрому: насколько это было круто?

Брэди Ткачак : Это было незабываемо.

Мэттью Ткачак : Есть фотография?

Брэди Ткачак : Нет. Никаких камер. Никакой прессы. После игры мы были только вдвоем. Это было очень круто. Это было нечто особенное.

Мэттью Ткачак : Похоже, все здесь хотят услышать, о чем вы, ребята, говорили.

Брэди Ткачак : Это было организовано заранее, и у меня была травма. Я не был уверен, поеду ли я с командой на этот выезд. Я подумал: «Нет, я точно поеду, я не упущу этот момент».

Кажется, мы выиграли со счетом 7:1, и я подумал, что, возможно, мы не будем этого делать, потому что я не знаю, в каком он настроении после такого. Но все произошло быстро. Он просто спросил, как я себя чувствую, и все такое. Для меня это была просто первая возможность поздравить его с тем, что он стал лучшим снайпером, а заодно получить его джерси. Это было так здорово.

Мэттью Ткачак : Этот обмен джерси, должно быть, стал твоим самым любимым моментом, связанным с ним. Сто процентов.

Брэди Ткачак : Честно говоря, это был один из самых крутых моментов в моей жизни. В плане хоккея это был самый крутой момент. Я чувствовал, что для меня большая честь просто поговорить с ним… Это был такой классный момент, и я подумал: «Вот это да. Не так много людей когда-либо узнают, что после игры я просто стоял и болтал с величайшим снайпером всех времен».

Мэттью Ткачак : То, что он делает, – безумие. Единственное, что меня расстраивает, – когда видишь такие обмены джерси, думаешь: блин, надеюсь, что это не его последний сезон [в НХЛ]. Не знаю. Он, конечно, заслужил право делать все, что захочет, но он играет так хорошо. Черт, надеюсь, он продолжит играть в НХЛ .