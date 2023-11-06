Бьорген о признании Каллы: «Многие спортсмены из разных стран использовали лекарства от астмы, но никогда не говорили об этом. Норвегия взяла на себя всю вину»

Бьорген прокомментировала признание Каллы в употреблении препаратов от астмы.

В своей автобиографии шведская лыжница Шарлотте Калла рассказала, что испытала приступ мерцательной аритмии на этапе Кубка мира в Руке в 2016 году из-за приема противоастматического препарата с таблетками кофеина.

Калла никому не рассказывала, что принимает лекарства от астмы, из-за споров относительно того, являются ли такие препараты допингом.

«Мне кажется, Норвегия взяла на себя большую часть бремени, потому что я сама знала, что многие спортсмены из разных стран использовали лекарства от астмы, но никогда не говорили об этом. Мы взяли на себя всю вину. Я надеялась, что люди будут более открыты в этом вопросе», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка .

Шарлотте Калла рассказала, что испытала приступ мерцательной аритмии на Кубке мира в 2016-м из-за приема препарата от астмы с таблетками кофеина