Бьорген о признании Каллы: «Многие спортсмены из разных стран использовали лекарства от астмы, но никогда не говорили об этом. Норвегия взяла на себя всю вину»

Теги Марит Бьорген лыжные гонки сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен Лыжи

Бьорген прокомментировала признание Каллы в употреблении препаратов от астмы.

В своей автобиографии шведская лыжница Шарлотте Калла рассказала, что испытала приступ мерцательной аритмии на этапе Кубка мира в Руке в 2016 году из-за приема противоастматического препарата с таблетками кофеина.

Калла никому не рассказывала, что принимает лекарства от астмы, из-за споров относительно того, являются ли такие препараты допингом.

«Мне кажется, Норвегия взяла на себя большую часть бремени, потому что я сама знала, что многие спортсмены из разных стран использовали лекарства от астмы, но никогда не говорили об этом. Мы взяли на себя всю вину. Я надеялась, что люди будут более открыты в этом вопросе», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген.

Шарлотте Калла рассказала, что испытала приступ мерцательной аритмии на Кубке мира в 2016-м из-за приема препарата от астмы с таблетками кофеина

11 комментариев

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romy4_84
Норвегия такая молодец, взяла вину. неважно что ее сборные мужские и женские - лыжники, биатлонисты, конькобежцы десятилетиями принимали допинг - главное извинились
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exzi-i
Мученики..
+16
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Crenk
Легальный допинг
Они сделали его таковым для себя
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Groznyi2024
Предлагаю в ранг святых за это возвести. Но медали надо вернуть всем тем, кто без астмы
+6
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Антон Киселёв
"Пьют на воле кенты и с подругами спят
Они там а я здесь, я взял вину на себя"

(с)Сводный хор сборных команд Норвегии по зимним видам спорта
+3
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СержМиранэн
Ответ romy4_84
Норвегия такая молодец, взяла вину. неважно что ее сборные мужские и женские - лыжники, биатлонисты, конькобежцы десятилетиями принимали допинг - главное извинились
Извинились, но медальки не вернут
+2
0
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Evgueniy
Настало время...
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Илья Владимирович
Либо лечитесь, либо спортом занимайтесь. И не надо вот этого всего бреда.
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rdyabin@icloud.com
Типичные европейцы. Циничные наглые лицемеры. Это их сущность. Империя лжи. Правильно президент все сказал.
Вырожденцы.
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генгбенг
я худею с этого зоопарку
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murzzzzzilka
Как там Самуэльсон? Ничего? Нормально ему?
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