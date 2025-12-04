СКА победил «Адмирал» в гостях – 3:1. Голдобин забил решающий гол

СКА победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

СКА на выезде обыграл «Адмирал» (3:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Победную шайбу на 47-й минуте забросил Николай Голдобин .

«Адмирал » потерпел третье поражение подряд. Команда осталась на девятом месте в Восточной конференции, набрав 28 очков за 31 игру.

СКА выиграл 5 из 6 последних матчей и поднялся на седьмую строчку Запада, имея в активе 36 баллов после 31 игры.

Следующий матч армейцы проведут в гостях 6 декабря против «Амура», «Адмирал» в тот же день примет «Локомотив».