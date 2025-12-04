СКА победил «Адмирал» в гостях – 3:1. Голдобин забил решающий гол
СКА победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.
СКА на выезде обыграл «Адмирал» (3:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Победную шайбу на 47-й минуте забросил Николай Голдобин.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Команда осталась на девятом месте в Восточной конференции, набрав 28 очков за 31 игру.
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей и поднялся на седьмую строчку Запада, имея в активе 36 баллов после 31 игры.
Следующий матч армейцы проведут в гостях 6 декабря против «Амура», «Адмирал» в тот же день примет «Локомотив».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости