CAS зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на приостановку членства в МОК
CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК.
12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В своей апелляции ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.
Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?
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