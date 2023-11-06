CAS зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на приостановку членства в МОК

Теги МОК ОКР CAS Легкая атлетика

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В своей апелляции ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

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10 комментариев

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Любезный Коссутий
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frat3
Главное не молчать и действовать!
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olvl
Ответ NRNG
Толку с того? Уже ясно какое решение будет. Этот суд похлеще Басманного будет, хоть и находится в Швейцарии.
Но наверно, что-то делать надо. И так сидим как виноватые во всём на свете.
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Atsuktuvas
А можно где-то сделать ставочку на результат ?
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Alestern
Продолжаем долбиться в закрытую дверь.. Спрашивается, на кой? Гордость должна же быть!
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Марина Юрьевна
МОК пора послать и замутить РОК!И пусть весь мир подождет)
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CarpaCruciana
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Их в дверь🚪, они в окно🪟! Прям неймется, президент же говорил, что наступил новый миропорядок, пора свои организации учреждать и свои соревнования проводить! Или кто-то смеет ослушаться ВВП?
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NRNG
Ответ Atsuktuvas
А можно где-то сделать ставочку на результат ?
Ни одна букмекерская контора с этими жуликами связываться не будет.
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