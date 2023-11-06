CAS зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на приостановку членства в МОК

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК.

12 октября Международный олимпийский комитет ( ) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В своей апелляции ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго