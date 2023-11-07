Форвард «Челси» Джексон впервые оформил хет-трик – в матче с игравшим вдевятером «Тоттенхэмом»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Николас Джексон Футбол

Форвард «Челси» Николас Джексон в первый раз оформил хет-трик.

22-летний футболист поучаствовал в разгроме «Тоттенхэма» (4:1), игравшего вдевятером с 55-й минуты матча 11-го тура АПЛ. Он отличился на 75-й минуте и дважды в добавленное время.

Ранее Джексон не забивал больше двух голов за матч.

Игрок сборной Сенегала присоединился к лондонцам летом 2023 года. До этого он представлял «Вильярреал». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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ta-tosha
Сядет на лавку, редкое полено, Нкунку через 2 недели будет уже играть.
+11
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Кирилл Дульзон
Забил 3,но играл ужасно,очень долго принимает решения,плохая реализация
+7
-1
+6
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Виктор Чернышев
Тот случай, когда статистика ни о чем не говорит. А скорее даже обманывает :)
+5
0
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Григорий Геник
Видели бы вы «какой» это хеттрик. Худший игрок матча, не форвард это.
+10
-6
+4
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ten Hag
ЗМ
+3
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Илья Заозерский
Главное праздновать годы в пустые команде которая играет вдевятером, хороший футболист, большое будущее
+3
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Валентин Волков
У этого днаря теперь на всех рейтинговых ресурсах оценка по 9,5. Как говорится, всё, что надо знать о рейтингах игроков
+2
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alesel
Топище
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Illia Gray
Легендарный хетрик в пустые с метра
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Дядя ТУРА
Ответ alesel
Топище
да не уровень Челси в любом случае
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Bellevue
Лиха беда начало
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Potomok Budulaya
беспонтовый как маргарин .
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Bdv68
Может даже тег на спортсе заведут.
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Норайр
Ответ alesel
Топище
Да ладно. Я чуть монитор не сломал от его плохой игры ... И от атакующих игроков Челси, кроме Палмера! Кукурелья не отдал пас на Стерлинга, Джексон транжирит моменты почти во всех матчах . Он не отдал пас на Мудрика, но а когда Мудрик дал ему пас , вместо того, чтобы забить четвёртый свой гол - отправил мяч на небо !
Нам очень сильно нужен надёжный вратарь и нападающий .
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quaterbackathome
Ответ Григорий Геник
Видели бы вы «какой» это хеттрик. Худший игрок матча, не форвард это.
не буду таким категоричным, но матч он провел ужасный.
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