Форвард «Челси» Джексон впервые оформил хет-трик – в матче с игравшим вдевятером «Тоттенхэмом»
Форвард «Челси» Николас Джексон в первый раз оформил хет-трик.
22-летний футболист поучаствовал в разгроме «Тоттенхэма» (4:1), игравшего вдевятером с 55-й минуты матча 11-го тура АПЛ. Он отличился на 75-й минуте и дважды в добавленное время.
Ранее Джексон не забивал больше двух голов за матч.
Игрок сборной Сенегала присоединился к лондонцам летом 2023 года. До этого он представлял «Вильярреал». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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