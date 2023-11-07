Форвард «Челси» Джексон впервые оформил хет-трик – в матче с игравшим вдевятером «Тоттенхэмом»

Форвард «Челси» Николас Джексон в первый раз оформил хет-трик.

22-летний футболист поучаствовал в разгроме « » (4:1), игравшего вдевятером с 55-й минуты матча 11-го тура . Он отличился на 75-й минуте и дважды в добавленное время.

Ранее Джексон не забивал больше двух голов за матч.

Игрок сборной Сенегала присоединился к лондонцам летом 2023 года. До этого он представлял «Вильярреал». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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