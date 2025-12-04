Дэйли о вероятности отказа НХЛ от Олимпиады-2026: «Если каток в Милане не будет построен, игроки не поедут»
Билл Дэйли оценил вероятность отказа НХЛ от поездки на Олимпиаду-2026.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли оценил вероятность отказа лиги от участия в Олимпиаде-2026.
– Какая вероятность в процентах, что НХЛ не поедет на Олимпиаду?
– Зависит от того, с какой вероятностью вы оцените то, что каток в Милане не будет построен. Если этого не случится, то игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, – сказал Дэйли.
Ранее сообщалось, что строительство ледовой арены идет с опозданием. Она до сих пор не сдана в эксплуатацию и на ней не проводились тестовые мероприятия.
Площадка на арене в Милане будет меньше стандарта НХЛ. Ассоциация игроков НХЛ обеспокоена этим (The Athletic)
