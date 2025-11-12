«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут

«Сочи» заменил вратаря Илью Самсонова, Максим Третьяк пропустил 3 шайбы.

«Сочи » заменил вратаря Илью Самсонова после 2 периодов при счете 2:0 в матче против «Торпедо» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Вышедший вместо Самсонова Максим Третьяк пропустил пять шайб в третьем периоде – на 42-й, 43-й, 45-й, 46-й и 56-й минутах. В итоге «Сочи» проиграл со счетом 3:5.

Ранее «южане» заменили Самсонова после 2 периодов в матче со «Спартаком» (5:2).