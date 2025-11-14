Роналду удалили за удар локтем в спину О’Ши в матче с Ирландией. Криштиану аплодировал трибунам и показывал ирландским болельщикам большой палец

Криштиану Роналду удалили в матче с Ирландией за удар локтем в спину Даре О’Ши.

Ирландия принимает Португалию в матче отбора к ЧМ-2026 в Дублине.

На 61-й минуте Криштиану Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О ’Ши в штрафной сборной Ирландии.

Арбитр показал Роналду желтую карточку, однако после консультации с ВАР удалил португальца.

Криштиану поаплодировал трибунам и показал большие пальцы перед уходом с поля, а также что-то высказывал в сторону скамейки сборной Ирландии.

Фото: скриншоты трансляции