Роналду удалили за удар локтем в спину О’Ши в матче с Ирландией. Криштиану аплодировал трибунам и показывал ирландским болельщикам большой палец
Криштиану Роналду удалили в матче с Ирландией за удар локтем в спину Даре О’Ши.
Ирландия принимает Португалию в матче отбора к ЧМ-2026 в Дублине.
На 61-й минуте Криштиану Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в штрафной сборной Ирландии.
Арбитр показал Роналду желтую карточку, однако после консультации с ВАР удалил португальца.
Криштиану поаплодировал трибунам и показал большие пальцы перед уходом с поля, а также что-то высказывал в сторону скамейки сборной Ирландии.
Фото: скриншоты трансляции
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35610 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости