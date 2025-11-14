У Роналду первое удаление в составе Португалии. В клубной карьере у форварда 12 красных, прямых – 8
Криштиану Роналду впервые заработал удаление в составе Португалии.
Криштиану Роналду впервые за свою взрослую международную карьеру получил красную карточку в матче сборной Португалии.
Ирландия принимает португальцев (2:0) в матче отбора к ЧМ-2026 в Дублине.
На 61-й минуте Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в штрафной сборной Ирландии. Арбитр Гленн Нюберг показал форварду желтую карточку, однако после консультации с ВАР удалил португальца.
Отметим, что в клубной карьере на счету Криштиану 12 красных карточек. Из них восемь прямых и четыре, показанные после двух желтых.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
