  У Роналду первое удаление в составе Португалии. В клубной карьере у форварда 12 красных, прямых – 8
Криштиану Роналду впервые заработал удаление в составе Португалии.

Криштиану Роналду впервые за свою взрослую международную карьеру получил красную карточку в матче сборной Португалии.

Ирландия принимает португальцев (2:0) в матче отбора к ЧМ-2026 в Дублине.

На 61-й минуте Роналду ударил локтем в спину защитнику Даре О’Ши в штрафной сборной Ирландии. Арбитр Гленн Нюберг показал форварду желтую карточку, однако после консультации с ВАР удалил португальца. 

Отметим, что в клубной карьере на счету Криштиану 12 красных карточек. Из них восемь прямых и четыре, показанные после двух желтых.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
Гленн Нюберг
