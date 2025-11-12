Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID – удобная система, позволяющая за секунду получить билет, исключает спекуляции. Никто фанатов со стадионов не убирал, посещаемость растет»

Максим Митрофанов: Fan ID – удобная система.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о системе Fan ID.

«Никто фанатов со стадионов не убирал. Чему мешает карта болельщика? Удобная система, которая позволяет за секунду получить билет, восстановить его в случае потери, исключает возможности спекуляции, мотивирует клубы работать с аудиторией.

Сейчас посещаемость матчей растет. Больше зрителей приходило только в сезоне-2018/2019 на волне интереса после успешного проведения чемпионата мира.

Футбол – единственный в России вид спорта, который предоставляет релевантные данные о посещаемости на основании количества проданных билетов. Эти данные регистрируются в государственной системе», – сказал Митрофанов .