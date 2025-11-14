  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рубиалес подаст в суд на дядю, бросившего в него яйца на презентации книги про Эрмосо: «Он ненормальный, я подумал, что он вооружен. Там была беременная женщина с маленькими детьми»
Видео
9

Рубиалес подаст в суд на дядю, бросившего в него яйца на презентации книги про Эрмосо: «Он ненормальный, я подумал, что он вооружен. Там была беременная женщина с маленькими детьми»

Луис Рубиалес подаст в суд на своего дядю из-за инцидента на презентации книги.

Бывший президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) подаст в суд на собственного дядю. Луис Рубиалес был атакован во время презентации своей книги под названием «Убийство Рубиалеса». Луис написал книгу, в которой поделился подробностями о скандале с Дженнифер Эрмосо

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

Во время выступления Рубиалеса на презентации книги в него бросили несколько яиц, заставив прервать речь. Позже выяснилось, что яйца в экс-функционера бросил его дядя Луис Рубен Рубиалес.

«Я только что узнал, что это мой дядя, его зовут Луис Рубен. Дядя моего возраста.

Он бросал в меня яйца, потому что он ненормальный, и я не могу найти причину. Нам придется подать на него в суд, ведь я подумал, что он вооружен.

Я пошел за ним, потому что боялся, что с семьей что-то случится. К счастью, меня остановили. Не знаю, было ли у него оружие или что-то такое.

Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми. Я подумал о детях. Если бы я его схватил, сейчас была бы другая ситуация», – сказал Рубиалес Periodista Digital.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?35610 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Федерация футбола Испании
logoсборная Испании жен
logoСборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
logoДженнифер Эрмосо
книги
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дядя Рубиалеса бросил яйца в племянника на презентации его книги о скандале после поцелуя с Эрмосо
вчера, 19:52Видео
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF Рубиалес: «Я сторонник равноправия полов. Мы увеличили бюджет женского футбола, относились к футболисткам как к профессионалам»
вчера, 19:13
Рубиалес о скандале с поцелуем с Эрмосо: «Ультралевые действовали целенаправленно и создали параллельную реальность, сменили сценарий. Это все дымовая завеса»
12 ноября, 12:22
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это произведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе»
18 октября, 10:15
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Узбекистан против Египта, Япония победила Гану
12 минут назадLive
«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо
37 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
44 минуты назадТесты и игры
Ван дер Варт о Роналду, считающем себя красивее Бекхэма: «Будь он из шоколада, съел бы сам себя»
59 минут назад
Генич о главной звезде российского футбола: «И Дзюба, и Аршавин вывели людей на улицы. Сейчас больше будут узнавать Артема. Возможно, все будут узнавать Акинфеева, если они будут втроем»
сегодня, 15:32
Слишкович про конфликт с Соболевым в «Спартаке»: «Перед матчем с «Балтикой» я спросил игроков, нужно ли возвращать Сашу в состав. Ответ можно понять по заявке»
сегодня, 15:20
МЛС перейдет на систему «осень-весна» с сезона-2027/28: «Это начало новой эры для лиги и для футбола в Северной Америке»
сегодня, 14:59
Пятибратов о «Спартаке»: «Я бы ни секунды не сомневался, если бы поступило предложение. У нас часто недооценивают возможности российских тренеров. Станкович в «Факеле» с ума сошел бы»
сегодня, 14:54
Мостовой о «Динамо» Карпина: «А чего вы ожидали? О каком чемпионстве шла речь? Его не под дулом пистолета заставляли посты совмещать»
сегодня, 14:50
Шнякин о вождении: «Четыре машины подряд повернули в мой ряд без поворотника, включая блюстителей порядка. Бешусь, жуткий триггер для меня»
сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Барнс не считает, что трофей делает сезон успешным: «Постекоглу выиграл ЛЕ – и что с ним стало? А если «Ливерпуль» уступит «Барселоне» в полуфинале ЛЧ, будет ли это провалом?»
18 минут назад
В Петербурге открылась посвященная «Зениту» фотовыставка: «Реализована к столетию клуба»
31 минуту назадФото
Карпин подписал бы Мбаппе, Ямаля и Кейна и считает «Спартак» и «Сельту» лучшими командами в своей карьере: «Для маленького клуба из Виго быть в пятерке 5 лет – достижение»
48 минут назад
Вернер, вероятно, перейдет в клуб МЛС зимой. Контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2026-м
сегодня, 15:05
Карпин о встрече с детьми из центра «Сириус»: «Не было повода ответить «Ну и?», вопросы нормальные. Фон отличается от того, когда журналисты всякую ерунду спрашивают»
сегодня, 14:43
Люксембург – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Польша – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 14:39
Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе «Зенита». Он не играл год
сегодня, 14:39
Тренер Чили о матче с Россией: «Мы хотим доминировать. Россияне сильны как команда, не хочу никого выделять»
сегодня, 14:28
Финдиректор «Зенита» про отстранение от еврокубков: «Никогда не чувствовали себя в изоляции. Проводим 10-12 международных матчей в год и получаем опыт»
сегодня, 14:18