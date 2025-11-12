Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»

Жоан Лапорта: Месси не вернется в «Барселону» как игрок – это нереально.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий «Интер Майами » Лионель Месси не вернется в клуб в качестве игрока.

Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года. На днях капитан сборной Аргентины посетил стадион каталонцев «Камп Ноу ».

– Месси посетил «Камп Ноу».

– Я не знал об этом [заранее]. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.

У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно.

– Лео сказал: «Я ушел из «Барселоны» не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной».

– Учитывая то, как все случилось, я ни о чем не жалею. «Барса» превыше всех. Это было не так, как нам всем хотелось бы, но в тот момент это было невозможно [сделать иначе]. Если бы акт дани уважения Месси смог бы это исправить, мы были бы рады.

– Мог бы он вернуться как игрок?

– Нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока, – сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.