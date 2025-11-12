Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вернется в клуб в качестве игрока.
Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года. На днях капитан сборной Аргентины посетил стадион каталонцев «Камп Ноу».
– Месси посетил «Камп Ноу».
– Я не знал об этом [заранее]. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.
У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно.
– Лео сказал: «Я ушел из «Барселоны» не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной».
– Учитывая то, как все случилось, я ни о чем не жалею. «Барса» превыше всех. Это было не так, как нам всем хотелось бы, но в тот момент это было невозможно [сделать иначе]. Если бы акт дани уважения Месси смог бы это исправить, мы были бы рады.
– Мог бы он вернуться как игрок?
– Нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока, – сказал Лапорта в интервью Catalunya Ràdio.